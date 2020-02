Dopo la trasformazione nei panni di Thor in Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è tornato in azione sul set del nuovo film di Netflix dal titolo Extraction. Ecco le prime foto dal set, che lo ritraggono in tutta la sua bellezza.

Proprio Netflix ha condiviso nelle ultime ore queste prime immagini, che anticipano l’auscita del film atteso per il 24 aprile. Le premesse sono ottime!

La trama del film Extraxtion

Prodotta dai fratelli Russo di Endgame, Extraction vede la star Chris Hemsworth vestire i panni del mercenario del mercato nero Tyler Rake, che viene ingaggiato per salvare il figlio di un signore del crimine internazionale che è stato rapito.



Alla ricerca del ragazzo, Rake si reca a Dhaka, in Bangladesh, ma man mano che la missione procede,viene a crearsi un forte legame con il ragazzo, provocato dai ricordi legati a suo figlio. Tutte emozioni che ineviabilmente lo pongono sulla via della redenzione.

Parlando con USA Today, il regista Sam Hargrave ha scherzato dicendo che hanno cercato in tutti i modi di minimizzare la bellezza di Hemsworth per il ruolo, ma è stato inutile:

Abbiamo cercato di renderlo sporco e insanguinato, gli abbiamo la barba e dato un aspetto di chi è stato appena picchiato- ha detto- Ma sembrava che più sporco e sangue gli mettessimo addosso, più era bello. Quindi abbiamo fallito miseramente.

E come dargli torto! Chris è sempre al top, e non poteva essere da meno sul set di questo nuovo film.

Chris Hemsworth sul set di Extraction

Nonostante la sua esperienza nei panni di Thor, l’attore ha ammesso che il ruolo in Extraction ha risvegliato il giovane adolescente che c’è in lui.

Per non parlare del fatto che ho spinto il mio corpo al limite – ha raccontato l’attore – mi trovato a notare cose come “Ooooh, c’è un piccolo intoppo al ginocchio che prima non c’era” oppure “Ho un pizzico nella spalla che non ho mai notato prima“. Ma ho sentito che mi ha rigenerato. È stato un vero e propriocalcio nel culo!

Chris Hemsworth in piena azione sul set del film

Il film Extraction sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 24 aprile. Facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento alla fine dell’articolo.