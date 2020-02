Ha iniziato una nuova era facendo ballare con “Nice To Meet Ya”, per poi far emozionare con la ballad “Put A Little Love On Me”. Ha proseguito con il nuovo singolo “No Judgment” del quale ha regalato un video piuttosto curioso.

Poi l’annuncio tanto atteso: l’arrivo del nuovo album “Heartbreak Weather” con tanto di data ufficiale –verrà rilasciato il 13 Marzo– e la rivelazione della sua copertina.

All’appello mancava ancora un piccolo dettaglio e Niall Horan ha deciso di renderlo pubblico in un modo molto peculiare.

Era infatti già noto il numero delle tracce presenti nel nuovo disco, 14. Quello che non si conosceva ancora erano i loro titoli. Per rivelare la tracklist il cantante ha postato un video nel quale veste i panni di un meteorologo televisivo –chiaro il riferimento al personaggio di Will Ferrel in Anchorman– che annuncia l’arrivo di una tempesta. Il suo nome? Niall.

Le bizzarre previsioni contengono tutte delle parole chiave evidenziate in sovrinpressione che vanno a constituire i titoli dei brani presenti in “Heartbreak Weather”. Il cantante ha inoltre stuzzicato la curiosità del pubblico dichiarando che qualcosa potrebbe accadere venerdì 28 Febbraio.

New album Heartbreak Weather is out March 13th… but #HeartbreakWeatherWatch begins February 28th so get ready. pic.twitter.com/Rs4EE7t1nu — Niall Horan (@NiallOfficial) February 20, 2020

Ecco la tracklist completa di Heartbreak Weather.

“Heartbreak Weather” “Black and White” “Dear Patience” “Bend the Rules” “Small Talk” “Nice to Meet Ya” “Put a Little Love on Me” “Arms of a Stranger” “Everywhere” “Cross Your Mind” “New Angel” “No Judgement” “San Francisco” “Still”

Il giovane cantante irlandese ha dichiarato come questo nuovo progetto voglia raccontare una storia, nella speranza che questa venga colta da chi ascolterà le canzoni.

Mentre ad Aprile partirà il tour americano insieme all’amico e collega Lewis Capaldi, ancora nessuna notizia per quello europeo che pero’ il cantante ha assicurato che avrà luogo. I fan dovranno solo avere ancora un po’ di pazienza.