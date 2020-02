È passato poco più di un mese dal rilascio del suo nuovo album “Rare” ma questo non ha impedito a Selena Gomez di fare un nuovo regalo ai suoi fan.

Si tratta infatti dell’uscita di un brano che non è nuovo a chi la segue da vicino, essendo stato eseguito durante il Revival Tour. Ma da allora sono passati quattro anni e nonostante i fan abbiano chiesto più di una volta di poter avere la sua versione studio, quest’ultima non è mai stata rilasciata se non nel vinile del suo ultimo disco uscito lo scorso mese.

Nonostante proprio la cantante recentemente abbia dichiarato come la canzone in questione facesse parte di un momento della sua vita ormai lontano e non rispecchiasse il sentimento che prova oggi, qualcosa sembra averle fatto cambiare idea: è infatti ora disponibile sulle piattaforme digitali la versione ufficiale del brano “Feel Me”.

“Durante il Revival Tour vi ho introdotto una canzone della quale non avete smesso di parlare da allora. Quindi voi chiedete e io rispondo”

Con queste parole Selena ha ufficializzato il rilascio della canzone, definendolo come un regalo per i suoi sostenitori.

“Feel Me” parla della speranza di rimanere nel cuore e nella mente della persona amata, dalla quale è avvenuto un distacco apparentemente definitivo. Nonostante questo la cantante non vorrebbe essere dimenticata.

“Ogni volta che le tue labbra toccano qualcun altro

Voglio che tu mi senta

Ogni volta che balli con qualcuno

Voglio che tu mi senta” Estratto dal testo di Feel Me di Selena Gomez

LOS ANGELES, CALIFORNIA – NOVEMBER 24: Selena Gomez performs onstage during the 2019 American Music Awards at Microsoft Theater on November 24, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/AMA2019/Getty Images for dcp)

Il nuovo album “Rare” ha debuttato al primo posto della classifica americana, rappresentando un altro grande successo per Selena che è tornata sulla scena musicale dopo diversi anni di distacco a causa di alcuni problemi di salute e personali.

Ma ora è tornata più attiva che mai, e oltre all’ascolto del disco avete modo di godervi anche il brano “Feel Me”. Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo!

Traduzione del testo di Feel Me di Selena Gomez

[Verso 1]

Nessuno ti ama come ti amo io

Nessun tradimento, nessuna bugia

Non ho mai messo nessuno al di sopra di te

Ti ho lasciato spazio e tempo

Ora mi stai dicendo che ti manca

E che sono ancora nella tua mente

Eravamo una coppia su un milione

E l’amore è difficile da trovare

[Pre-Ritornello]

Resti sveglio fino a tardi

Così da non sognare?

[Ritornello]

Ogni volta che le tue labbra baciano qualcun altro

Voglio che tu mi senta

Voglio che tu mi senta

Ogni volta che balli con qualcuno

Voglio che tu mi senta

Voglio che tu mi senta

[Post-Ritornello]

Le tue giornate si allungano sempre di più?

Le notti diventano sempre più fredde?

Il battito del cuore sempre più forte?

Oh (Mi senti?)

I giorni diventano sempre più lunghi?

Le notti sempre più fredde?

I battiti sempre più forti?



[Verso 2]

Quando corri, da chi corri?

Dove vai a nasconderti?

Quando lei non ti ha dato abbastanza

Per farti affrontare la notte

Non rimarrà incastrata

Tra i tuoi alti e bassi

Tesoro, fino a quando non sarai con me

Sarei sempre da solo

[Pre-Ritornello]

Resti sveglio fino a tardi

Così da non sognare?

[Ritornello]

Ogni volta che le tue labbra baciano qualcun altro

Voglio che tu mi senta

Voglio che tu mi senta

Ogni volta che balli con qualcuno

Voglio che tu mi senta

Voglio che tu mi senta

[Post-Ritornello]

Le tue giornate si allungano sempre di più?

Le notti diventano sempre più fredde?

Il battito del cuore sempre più forte?

Oh (Mi senti?)

I giorni diventano sempre più lunghi?

Le notti sempre più fredde?

I battiti sempre più forti?

[Bridge]

Sentimi

Sentimi

Sentimi

[Ritornello]

Ogni volta che le tue labbra baciano qualcun altro

Voglio che tu mi senta

Voglio che tu mi senta

Ogni volta che balli con qualcuno

Voglio che tu mi senta

Voglio che tu mi senta

[Post-Ritornello]

Le tue giornate si allungano sempre di più?

Le notti diventano sempre più fredde?

Il battito del cuore sempre più forte?

Oh (Mi senti?)

I giorni diventano sempre più lunghi?

Le notti sempre più fredde?

I battiti sempre più forti?

[Outro]

Ogni volta che le tue labbra baciano qualcun altro

Oh

Ogni volta che balli con qualcuno

Testo di Feel Me di Selena Gomez

[Verse 1]

No one love you like I love ya

Never cheat, never lie

Never put no one above ya

I gave you space and time

Now you’re telling me you miss it

And I’m still on your mind

We were one in a million

And love is hard to find

[Pre-Chorus]

Do you stay up late

Just so you don’t dream?

[Chorus]

Every time your lips touch another

I want you to feel me

I want you to feel me

Every time you dance with somebody

I want you to feel me

I want you to feel me

[Post-Chorus]

Do your days get a little bit longer?

Nights get a little bit colder?

Heartbeat a little bit louder?

Oh (Do you feel me?)

Days get a little bit longer?

Nights get a little bit colder?

Heartbeat a little bit louder?

[Verse 2]

When you’re running, who you run to?

Where do you go to hide?

When she ain’t giving you enough to

Get you through the night

Won’t be caught up in the middle

Of your highs and your lows

Baby, ‘long as you’re not with me

You’ll always be alone

[Pre-Chorus]

Do you stay up late

Just so you don’t dream?

[Chorus]

Every time your lips touch another

I want you to feel me

I want you to feel me

Every time you dance with somebody

I want you to feel me

I want you to feel me

[Post-Chorus]

Do your days get a little bit longer?

Nights get a little bit colder?

Heartbeat a little bit louder?

Oh (Do you feel me?)

Days get a little bit longer?

Nights get a little bit colder?

Heartbeat a little bit louder?



[Bridge]

Feel me

Feel me

Feel me

[Chorus]

Every time your lips touch another

I want you to feel me

I want you to feel me

Every time you dance with somebody

I want you to feel me

I want you to feel me

[Post-Chorus]

Do your days get a little bit longer?

Nights get a little bit colder?

Heartbeat a little bit louder?

Oh (Do you feel me?)

Days get a little bit longer?

Nights get a little bit colder?

Heartbeat a little bit louder?

[Outro]

Every time your lips touch another

Oh

Every time you dance with somebody