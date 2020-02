In questi ultimi giorni si sta parlando davvero tanto di The Witcher 2, la seconda stagione della serie fantasy che Netflix ha presentato soltanto qualche mese fa. Molti sono i nomi che si vanno ad aggiungere al casta di questa attesissima seconda stagione, ma uno in particolare non può che far felice chi, come me, ha amato Game of Thrones.

Sì, un attore del cast di Game of Thrones approderà in The Witcher 2, e si tratta di un rosso bruto dagli occhi buoni. Esatto, parlo proprio di Kristofer Hivju, attore che ha interpretato la parte di Tormund.

Il cast di The Witcher 2: arriva Kristofer Hivju!

In questa seconda stagione di The Wicher, molti sono i nomi che vanno ad aggiungersi a quello del protagonista Henry Cavill, ma in particolare due hanno attirato la nostra attenzione: Paul Bullion – che i fan di Peaky Blinders conosceranno meglio come Billy Kitchen – e Kristofer Hivju che altri non è che il nostro buon Tormund di Game of Thrones.

Kristofer Hivju nei panni di Tormund in Game of Thrones

Ma vediamo più nel particolare quale sarà il ruolo che Kristofer Hivju andrà ad interpretare in The Witcher 2.

Si tratta di Nivellen, o Nigel, personaggio molto interessante e uno dei più amati dai lettori dei racconti di Andrzej Sapkowski, sia per la sua storia personale, sia per il modo in cui la sua strada d’intreccia con quella del protagonista.

Per chi non conosce la storia di Nivellen, basterà soltanto dire che è un personaggio vittima di una grande maledizione, che lo rende simile ad un orso. Una giovane sacerdotessa, infatti, lo ha maledetto dicendogli che era un mostro nei panni di un uomo e che invece si sarebbe trasformato in un mostro nei panni di un mostro. Siamo quindi molto curiosi di vedere e capire cosa accadrà nella seconda stagione di The Witcher, e come Nivellen ci verrà mostrato.

