Ebbene sì, in vista del suo nuovo album in uscita il 29 Marzo , Coez ha reso le sue canzoni uno strumento di tutti, regalando frasi ai passanti.

“L’amore come va?”, “Non basta un elastico per tenerci insieme”, “Vorrei fosse domenica”, “Siamo in isolamento ma con un’isola dentro”

Una vera e propria invasione di messaggi in giro per la città sulle nelle strade, sui muri, sui mezzi pubblici… frasi del tipo:

