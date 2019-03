E’ arrivato il nuovo trailer di John Wick 3

A distanza di poche ore dalla pubblicazione dei poster dei personaggi di John Wick 3, è arrivato il nuovo trailer.

John Wick 3 è il terso atto della saga dedicata al temibile assassino di professione.

La vita di John vale 14 milioni di dollari: dopo il secondo capitolo, Wick è in fuga, bersaglio ambito per i suoi stessi colleghi, aiutato solo da un’altra killer (Halle Berry) che è rimasta l’unica a credere in lui. Dovrà cercare di lasciare New York.

Nel cast del film di Chad Stahelski ci sono anche Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Saïd Taghmaoui, Jason Mantzoukas, Anjelica Huston e Ian McShane.

L’uscita italiana di John Wick 3 – Parabellum è prevista per il 16 maggio 2019.

Ecco il nuovo trailer in italiano di John Wick 3: