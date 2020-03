SAYGRACE sta davvero lasciando il segno nel 2020. La cantante soul australiana, che ha ottenuto un discreto successo con “You Don’t Own Me” sotto lo pseudonimo Grace, ha già pubblicato uno dei migliori EP dell’anno. The Defining Moments of SayGrace: Girlhood, Fuckboys & Situationships – clicca qui per acquistarlo su Amazon – è pieno zeppo di singoli niente male, ma “Boy’s Ain’t Shit” si distingue per essere il più affabile. E ora dovrebbe trovare il consenso anche di un pubblico molto più vasto dopo l’uscita del remix con Becky G.

In questa canzone Saygrace parla di una rottura sentimentale. Non ce l’ha con tutti i ragazzi del mondo ma si sta focalizzando su un uomo che l’ha delusa personalmente.

“Mi hai colpito solo a tarda notte, non ti vedo mai alla luce del giorno” canta SAYGRACE. “Ti chiedi perché ho avuto quell’atteggiamento? Mi rende difficile farlo bene.”

Becky G quindi interviene per un versetto altrettanto feroce in lingua spagnola, prima di unirsi all’australiana nel ritornello.

“Questi ragazzi non sono merda, non sono qui per questo”, armonizzano le due. “Se mi vuoi, comportati così.”

Ma com’è nata questa collaborazione? Entrambe volevano lavorare insieme.

“Sono onorata di cantare con Becky G in questa nuova versione della mia canzone”, ha spiegato SAYGRACE nel comunicato stampa. “È una bravissima performer e cantautrice, che come me ha iniziato da adolescente in questo business, e sono stupefatta di sentire che è una mia fan.”

L’hitmaker di “Sin Pijama” è altrettanto contenta di essere stata coinvolta.

“Mi è piaciuta molto la canzone originale e volevo lavorarci”, rivela Becky G. “Sento che le persone in tutto il mondo, indipendentemente dalla lingua che parlano, si sono collegate al sentimento della canzone ad un certo punto della vita.”

Tu che ne dici di questo remix? Ti piace la nuova versione di Boys Ain’t Shit? Ti lascio al testo del brano.

Il testo di Boys Ain’t Shit

These boys ain’t shit

I’m not here for it

Si me quieres muéstrame, muéstrame

(Mmm)

You only hit me on the late night

I never seen you in the daylight

You wonder why I gotta attitude?

You make it hard for me to play nice

Have I become a habit?

Quick trip on your lips, doing acid

And I know you think you’re so cool

But it really ain’t attractive

Why do you waste all my time?, keep on telling me lies, ’cause you know I’ll come right back

When you don’t even write back

These boys ain’t shit

I’m not here for it

If you want me, act like it, act like it

These boys get pissed

‘Cause I won’t stand for it

If you want the sweet life, then act like it

Becky

Esa cara te delata, excusa barata, yo sé que me dices todo menos la verdad

Si tan solo yo volteara la mirada, o me quedara sentada siendo bonita na’ más

Oh, qué fácil sería pa’ ti

Si no me hiciera la loca, baby

Sabe’ cómo me encantas

Por eso de jugar no te cansas

De tu vida hiciste un misterio (Misterio)

De la mía vete ya, en serio

These boys ain’t shit

I’m not here for it

Si me quieres muéstrame, muéstrame

These boys get pissed

‘Cause I won’t stand for it (Ooh)

Si me quieres muéstrame, muéstrame

Ouh

Run it backwards

Don’t be such an asshole

Don’t get mad, though

Run it, run it backwards

Run it backwards

Don’t be such an asshole

Don’t get mad, though

Run it, run it backwards

These boys ain’t shit

These boys ain’t shit

I’m not here for it

If you want me, act like it, act like it (No, no, no, no)

These boys get pissed

‘Cause I won’t stand for it

If you want the sweet life, then act like it (Hmm, if I like act like it)

These boys ain’t shit

I’m not here for it

Si me quieres muéstrame, muéstrame (Oh-oh)

These boys get pissed

‘Cause I won’t stand for it

Si me quieres muéstrame, muéstrame

These boys ain’t shit

I’m not here for it

If you want me, act like it, act like it