Becky G più sexy che mai nel video di Sin Pijama

Becky G conferma di amare il reggaeton

Becky G ha presentato in anteprima un nuovo singolo intitolato “Sin Pijama” insieme a una cantante che non conoscevo che di nome fa Natti Natasha. La nuova canzone è un altro brano in lingua spagnola dal ritmo reggaeton (Becky G sta facendo così bene in questo genere, quindi perché cambiare, giusto?).

Di cosa parlano i testi di Sin Pijama?

“Sin Pijama” è una simpatica hit reggaeton i cui testi cantati da Becky G e Natti Natasha parlano del piacere di voler fare l’amore in modo dolce insieme ai rispettivi fidanzati. Vogliono andare a letto con loro al più presto e divertirsi sotto le coperte… ovviamente senza il pigiama.

Il video musicale di Sin Pijama

Insieme alla pubblicazione della canzone sulle piattaforme digitali, è arrivato anche il video musicale ufficiale, che è stato caricato su YouTube. Mostra le due amiche mentre indossano abiti estremamente sexy e provocanti… mai vista una Becky G così!!! Che caliente ragazzi! Il video musicale di “Sin Pijama” ha già superato le 7 milioni di visualizzazioni in poche ore, che successo. Guardatelo qui sotto:

Il testo di Sin Pijama con Becky G & Natti Natasha

[Intro: Becky G, Natti Natasha]

Solo, sólito en la habitación

Busca, que busca de mi calor, uoh-oh, no-no

Quiere’ remedio pa’ tu dolor

Nadie te lo hace mejor que yo, uoh-oh, no-no

[Pre-Ritornello: Natti Natasha, Becky G]

Que no se te apague la excitación

Tú sabes que yo no te dejo planta’o

Calma’o, que yo voy en camino, amor

Calma’o, que yo quiero contigo

[Ritornello: Natti Natasha, Becky G]

Si tú me llama’

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama (yo’, yo’, yo’)

[Verso 1: Becky G]

Voy pa’ contarle mis secretos a tu almohada

Mientras tanto hagamos videollamada

Me manda foto’, fotico’

Mostrando todo, todito

Cuando llegue desbaratamo’ la cama

[Ponte: Becky G]

Baby, hoy no vamo’ a dormir (no)

Baby, hoy no vamo’ a dormir (uh-uh-uh)

Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamo’ a dormir

Baby, hoy no vamo’ a dormir (no)

Baby, hoy no vamo’ a dormir (uh-uh-uh)

Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamo’ a dormir

[Ritornello: Natti Natasha, Becky G]

Si tú me llama’

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama

[Verso 2: Natti Natasha]

Si no hay teatro deja el drama

Enciéndeme la llama

Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama

Hoy hay toque de queda

Seré tuya hasta la mañana

La pasamos romantic

Sin piloto automatic

Botamos el manual, ‘tamos viajando en cannabis

Siempre he sido una dama (una gyal)

Pero soy una perra en la cama

[Ponte: Natti Natasha, Becky G]

Así que dale pom-pom-pom-pom-pom

Ponle carne a mi sazón-zón-zón-zón-zón

Choca to’ eso con mi bon-bon-bon-bon-bon

Perdemo’ el control pa’ ganar los do’

Así que dale pom-pom-pom-pom-pom

Ponle fuego a mi sazón-zón-zón-zón-zón

Choca to’ eso con mi bon-bon-bon-bon-bon

Espero tu call, vente dame el gol

[Ritornello: Natti Natasha, Becky G]

Si tú me llama’

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamo’ pa’ tu casa

Fumamo’ marihuana

Sin pijama, sin pijama

[Outro: Becky G]

(Baby, hoy no vamo’ a dormir

Na-na-na)

Natti Nat, yeah-yeah

(Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamo’ a dormir)

Becky G, baby