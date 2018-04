Catalogo Netflix maggio 2018: tutte le serie tv e i film in arrivo

Cosa ci offre Netflix per il mese di maggio 2018? Ecco tutte le uscite di serie tv, film e documentari sulla nota piattaforma digitale

Siamo giunti nel cuore della primavera 2018, e con l’arrivo di maggio non mancheranno le giornate da passare all’aria aperta per godersi i primi piacevoli giorni caldi. Questo però non ci vieta di dare spazio alle nuove uscite di Netflix, dove tutti gli appassionati di serie tv e film troveranno sempre pane per i propri denti.

Vediamo quindi che cosa ci propone il catalogo di Netflix per il mese di maggio 2018. Vi ricordiamo, inoltre che la lista di uscite è in continuo aggiornamento, quindi restate connessi con noi.

Serie tv in uscita su Netflix (maggio 2018)

THE RAIN

Il primo titolo da segnare in calendario è quello della serie tv “The Rain”, che sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 4 maggio.

The Rain è una serie tv scandinava di genere distopico e post-apocalittico. La storia racconta di un improvviso contagio che si propaga sul pianeta tramite la pioggia. Questo il punto cruciale della sceneggiatura, che ci porterà a conoscere da vicino alcuni personaggi e la loro lotta per la sopravvivenza. I protagonisti della storia sono due fratelli che tenteranno di mettersi in salvo intraprendendo un difficile viaggio. Non mancheranno lotte e contrapposizioni tra persone ancora sane e quelle invece contagiate.

Come in tutte le storie di sopravvivenza, lo spunto iniziale sembra davvero interessante e stimolante. Speriamo che la struttura della storia si abbastanza forte e originale per portare avanti in modo creativo la narrazione.

UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT

In arrivo la quarta stagione della serie tv cha ha come brillante protagonista l’attrice Ellie Kemper. Continua la storia della protagonista di “Unbreakable Kimmy Schmidt” e dei suoi amici Titus e Lilian che ci faranno compagnia con la loro travolgente ironia. La serie sarà disponibile dal 14 maggio.

Film in uscita su Netflix (maggio 2018)

CARGO

Altro prodotto audiovisivo, altro contagio. Il film “Cargo” parla di una grandissima pandemia che metterà a ferro e fuoco una comunità. Tra le persone contagiate c’è anche un padre di famiglia, che farà di tutto per mettere in salvo la sua famiglia.

Il ruolo del protagonista del film, scritto e diretto da Yolanda Ramke, è interpretato dal magnifico Martin Freeman. Disponibile su Netflix dal 14 maggio.

END GAME

Sarà disponibile dal 4 maggio anche il documentario “End Game”, nato dal lavoro di Rob Epstein e Jeffrey Friedman. Il documentario ci mostrerà il lavoro di un gruppo di medici che si muoveranno ai confini tra la vita e la morte. Una narrazione che vi toglierà il fiato.

Continuate a leggerci per conoscere gli aggiornamenti del catalogo!