L’ammirazione di Adele per Rihanna in una lettera: leggi qui le belle parole

L’amore di Adele per Rihanna non è una novità, eppure vedere tanta ammirazione scritta nero su bianco fa il suo grande effetto. Leggi qui la lettera

Parole ricche di ammirazione e amore, ma soprattutto un ritratto vero e bellissimo di Rihanna, queste le parole della lettera aperta che la rivista Time ha chiesto ad Adele di scrivere. Una vera e propria dedica, all’artista, ma anche alla donna che sta dietro; una Rihanna che è icona, ma anche umiltà d’animo.

L’iniziativa del Time prende il via da una ricerca condotta ogni anno, ossia individuare 100 personalità influenti a livello mondiale, persone che ispirano il mondo con la loro arte, il loro impegno sociale e le loro azioni. Nella lista non poteva mancare Rihanna, magnifica popstar, ma anche imprenditrice e fervente sostenitrice dei diritti civili. A lei Adele ha rivolto parole bellissime, in un articolo che somiglia in tutto e per tutto ad una lettera scritta a cuore aperto.

Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: Apr 19, 2018 at 1:05 PDT



Ecco lo sguardo incantato di Adele mentre ci racconta Rihanna. Niente banalità, soltanto l’immediatezza di una fotografia alla donna e all’artista.

Non riesco davvero a ricordare la prima volta che ho incontrato Rihanna. Probabilmente sono rimasta paralizzata dallo shock. Lei è solo un anno più grande di me, ma mi sembra che esista da sempre. Il progresso della sua celebrità sembra essere stabile, meritato ed estremamente naturale. Ha trovato il successo assoluto con “Pon the Replay” nel 2005, così giovane e di una bellezza mozzafiato. Ma la prima volta che ha stupito tutti è stato con Umbrella. Ha attraversato tutte le piattaforme ed è entrata nella vita di tutti. Era come se fosse davvero arrivata, e da allora non ha rallentato. Inoltre, ha progettato e conquistato un percorso per se stessa. Il mondo innovativo di Rihanna, che nessun altro sarà mai in grado di copiare. Stabilisce le sue regole e piega le nostre. Ogni volta che l’ho incontrata, è stata la versione più elegante, fedele e divertente di un’icona. Brilla come se qualcuno scattasse una foto con un flash e ti confonde per alcuni minuti. Ma è anche molto chiaro che di quella luminosità non gliene frega niente, che è senza paure e ha il giusto tipo di atteggiamento per essere tutto ciò che è e sarà per sempre. Adele

Le bellissime parole di Adele accendono gli animi dei fan più affezionati che sognano, magari una collaborazione tra le due cantanti. Chissà, magari dopo questo articolo il sogno potrebbe trasformarsi in realta…