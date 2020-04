Nel momento in cui ne avevamo più bisogno arriva il nuovo singolo di Chiara Galiazzo dal titolo Honolulu, una canzone bellissima, per il testo e per le sonorità che esplora, ma soprattutto per il suo messaggio positivo e rilassante.

Basta un solo ascolto per amare Honolulu, che più che una semplice canzone sembra un vero e proprio viaggio emozionale che supera barriere e confini. Chiara Galiazzo sorprende ed entusiasma, confermandoci che la collaborazione con Alessandra Flora e Katoo funziona alla grande.

Il significato di Honolulu di Chiara Galiazzo

La storia di Honolulu è molto particolare: Chiara Galiazzo l’ha scritta in un momento particolare della sua vita, dopo la morte di sua nonna, dove per affrontare il dolore, si è accorta, di rifugiarsi nei ricordi e nell’immaginazione.

Da questa prima scintilla nasce il testo di Honolulu, che parla della bellezza e dell’importanza di viaggiare con la mente e con la fantasia, quando basta uno sguardo fuori dalla finestra per partire per luoghi lontani e, a volte, inarrivabili.

Il tema del viaggio della mente torna forte oggi, in questo clima di quarantena che ormai ci incatena da quasi due mesi, ognuno chiuso in casa, impossibilitato ad uscire… e così Chiara riesce ad arrivare dritta al cuore e a farci viaggiare. Come ha raccontato la stessa cantante:

Abbiamo tutti bisogno di guardare fuori dalla finestra per sognare e aspettare la fine di questo momento. Spero con questa canzone di aiutare qualcun altro a viaggiare con la mente ed essere cullato dai suoi pensieri felici. La capacità di immaginare ci salverà!

A me Honolulu piace davvero molto e la sto ascoltando a ripetizione! Tu cosa ne pensi? Fammi sapere con un commento le tue impressioni.

Qui sotto ti lascio il lyric video e il testo per esteso della canzone.

Il testo di Honolulu

Stasera provo a arrampicarmi fino al tetto

che da lassù sembra diversa la città

o forse è meglio fare un salto in uno specchio

come facevo io da piccola anni fa

e se dalla finestra vedo Honolulu

sarà più facile arrivarci ad occhi chiusi

Non trovo divertente sembrare trasparente

non vinco niente, e scappo sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente

E sono i sogni che addolciscono l’ assenza

che a farci male già ci pensa la realtà

a ricordarmi che a Natale c’era un posto

con i regali ad ognuno

e non mancava nessuno

Così dalla finestra ho visto Honolulu

ed ho imparato ad arrivarci ad occhi chiusi

Non trovo divertente sembrare trasparente

non vinco niente, e scappo sempre

ho un razzo che ci aspetta andiamo ad Oriente

Non capirà la gente

rimane indifferente, ma tu sorridi, sorridi sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente

ma

non sono magica e non c’ è una logica ma

farei di tutto per raggiungerti

farei di tutto per raggiungerti

per raggiungerti

a Honolulu

Honolulu

Non trovo divertente

sembrare trasparente

non vinco niente

e scappo sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente

non capirà la gente

rimane indifferente

ma tu sorridi, sorridi sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente