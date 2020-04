Niall Horan annuncia “Black And White” come nuovo singolo ufficiale, tratto dal suo nuovo album.

Il suo secondo album da solista “Heartbreak Weather” è stato rilasciato lo scorso mese, mentre alcuni artisti hanno ritenuto non fosse il momento ideale per far uscire i propri progetti discografici il cantante irlandese ha voluto proseguire con la sua pubblicazione.

Nonostante una promozione fatta a distanza, tra videointerviste e dirette Instagram, l’album ha ricevuto l’approvazione del pubblico e ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche mondiali di vendita. Ora arriva l’annuncio di quello che sarà il nuovo singolo, che ha avuto modo di cantare anche durante la sua partecipazione all’evento benefico “One World: Together at Home”.

Niall non ha mai fatto mistero che “Black And White” sia uno dei suoi brani preferiti dell’album e ha più volte raccontato come rappresenti una perfetta canzone da matrimonio. Proprio così, il brano parla infatti della volontà di passare il resto della propria vita accanto alla persona amata tanto da riuscire a immaginarsi vestiti con abiti nuziali in procinto di dirsi “lo voglio”.

“Ti vedo in piedi con il tuo vestito

A giurare dinnanzi a tutti i nostri amici

Non ci sarà mai nessun’altra

Prometto che ti amerò per il resto della mia vita”

Un brano leggero e dal ritmo coinvolgente del quale ha voluto rilasciare anche il lyrics video. Il testo della canzone scorre accompagnato da alcune immagini tratte dal dietro le quinte di alcune prove del cantante, così come di alcuni servizi fotografici e dell’evento che lo ha visto protagonista in Messico lo scorso autunno.

Niall sarebbe dovuto partire con il suo tour mondiale questo mese insieme al collega e amico Lewis Capaldi, e avrebbe dovuto fare tappa anche in Italia nel mese di Novembre. Il cantante, insieme al suo team, ha pero’ deciso di annullare l’intero tour, in vista della cancellazione degli eventi e dell’incertezza dei mesi a venire. Ha promesso che tornerà sul palco nel 2021 e che sfrutterà il tempo a disposizione per lavorare su nuova musica. In attesa di rivederlo possiamo goderci l’ascolto del nuovo album “Heartbreak Weather” dal quale è tratto il nuovo singolo “Black and White”.

Fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Black And White di Niall Horan

[Verso 1]

Quella prima notte eravamo dinnanzi alla tua porta

Alla ricerca delle tue chiavi, poi ti ho baciata

Mi hai chiesto se volevo entrare

Perchè non volevamo terminare la serata

Poi mi hai preso la mano, e io ti ho seguita

[Ritornello]

Sì, ci vedo in bianco e nero

In modo limpido, in una notte illuminata dalle stelle

In tutti i tuoi meravigliosi colori

Ti prometto che ti amerò per il resto della mia vita

Ti vedo in piedi con il tuo vestito

A giurare di fronte a tutti i nostri amici

Non ci sarà mai nessun’altra

Ti prometto che ti amerò per il resto della mia vita

[Verso 2]

Ora siamo seduti qui nel tuo salotto

Ci raccontiamo storie mentre beviamo un bicchiere o due

E c’è una visione che sto conservando nella mia testa

Abbiamo 65 anni e tu mi chiedi

“Quando l’hai capito per la prima volta?” L’ho sempre saputo

[Ritornello]

Sì, ci vedo in bianco e nero

In modo limpido, in una notte illuminata dalle stelle

In tutti i tuoi meravigliosi colori

Ti prometto che ti amerò per il resto della mia vita

Ti vedo in piedi con il tuo vestito

A giurare di fronte a tutti i nostri amici

Non ci sarà mai nessun’altra

Ti prometto che ti amerò per il resto della mia vita

[Bridge]

Voglio che il mondo sia testimone

Quando diremo finalmente ‘lo voglio’

È il modo in cui ami

Devo ridartelo indietro

Non posso prometterti staccionate o pomeriggi di sole

Ma di notte, quando chiudo gli occhi



[Pre-Ritornello]

Ci vedo in bianco e nero

In modo limpido, in una notte illuminata dalle stelle

Non ci sarà mai nessun’altra

Prometto che ti amerò

[Ritornello]

Sì, ci vedo in bianco e nero

In modo limpido, in una notte illuminata dalle stelle

In tutti i tuoi meravigliosi colori

Ti prometto che ti amerò per il resto della mia vita

Ti vedo in piedi con il tuo vestito

A giurare di fronte a tutti i nostri amici

Non ci sarà mai nessun’altra

Ti prometto che ti amerò per il resto della mia vita

[Outro]

Non ci sarà mai nessun’altra

Ti prometto che ti amerò per il resto della mia vita

Testo di Black And White di Niall Horan

[Verse 1]

That first night we were standing at your door

Fumbling for your keys, then I kissed you

Ask me if I want to come inside

‘Cause we didn’t want to end the night

Then you took my hand, and I followed you

[Chorus]

Yeah, I see us in black and white

Crystal clear on a star lit night

In all your gorgeous colors

I promise that I’ll love you for the rest of my life

See you standing in your dress

Swear in front of all our friends

There’ll never be another

I promise that I’ll love you for the rest of my life

[Verse 2]

Now, we’re sitting here in your living room

Telling stories while we share a drink or two

And there’s a vision I’ve been holding in my mind

We’re 65 and you ask

“When did I first know?” I always knew

[Chorus]

Yeah, I see us in black and white

Crystal clear on a star lit night

In all your gorgeous colors

I promise that I’ll love you for the rest of my life

See you standing in your dress

Swear in front of all our friends

There’ll never be another

I promise that I’ll love you for the rest of my life

[Bridge]

I want the world to witness

When we finally say I do

It’s the way you love

I gotta give it back to you

I can’t promise picket fences

Or sunny afternoons

But, at night when I close my eyes

[Pre-Chorus]

I see us in black and white

Crystal clear on a star lit night

There’ll never be another

I promise that I’ll love ya

[Chorus]

I see us in black and white

Crystal clear on a star lit night

In all your gorgeous colors

I promise that I’ll love you for the rest of my life

See you standing in your dress

Swear in front of all our friends

There’ll never be another

I promise that I’ll love you for the rest of my life

[Outro]

There’ll never be another

I promise that I’ll love you for the rest of my life