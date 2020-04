Sarebbe dovuto uscire il 1 maggio, ma Sam Smith decide di rimandare la pubblicazione del suo nuovo album e soprattutto di cambiarne il titolo, giudicato poco adatto al periodo che stiamo vivendo a livello mondiale.

A darne notizia è stato lo stesso cantante, in una recente intervista ai microfoni di Zane Lowe, dove ha dichiarato che l’album To Die For avrebbe cambiato titolo e avrebbe visto slittare la sua data d’uscita.

Sam Smith ne ha dato annuncio anche sui social, spiegando i motivi della sua decisione:

Nelle ultime settimane ho riflettuto molto e penso che il titolo del mio album e la sua prossima pubblicazione non vadano bene, quindi ho deciso di continuare a lavorare sul disco e fare qualche aggiunta. Rinominerò l’album e cambio la data di pubblicazione, ma confermo entrambe le cose.

Sam Smith ha voluto però rassicurare i fan promettendo loro che l’album sarà comunque pronto entro il 2020:

Non preoccupatevi, ci sarà comunque un album entro quest’anno, ve lo prometto. Per ora, però, farò della nuova musica nei mesi a venire e sono felice di questo.

Sam Smith e il Coronavirus

Nella sua recente intervista Sam Smith ha anche dichiarato di aver sicuramente contratto il coronavirus all’inizio dell’epidemia. Non ne ha la certezza, non avendo fatto il tampone, ma dai sintomi avuti, è del tutto certo che si è trattato del Covid-19.

Insieme a sua sorella e a tutta la sua famiglia, il cantante inglese si è quindi isolato in casa e ha osservato la quarantena. Forse proprio questa esperienza e il particolare periodo che stiamo vivendo in tutto il mondo, hanno spinto Sam Smith a voler rimettere mano al suo album e a dargli un titolo diverso.

