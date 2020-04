La preparazione di un evento come quello del Festival di Sanremo richiede un intenso lavoro che spesso prende il via anche quasi a un anno di distanza dal suo avvenimento. Non c’è da stupirsi, quindi, se solo dopo un paio di mesi dal termine della sua 70esima edizione, se ne torna a parlare.

E lo si fa in relazione alla situazione venutasi a creare a causa del Coronavirus, ai rallentamenti che molti settori continueranno a sentire anche nei mesi a venire e che andranno inevitabilmente a creare conseguenze su eventi programmati anche a lungo termine. Tra le ipotesi discusse troviamo quella di un possibile slittamento di date per Sanremo 2021, così come affermato dal proprietario del Teatro Ariston, Walter Vacchino.

“Serve un’ampia riflessione, se la data di inizio Febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi. Ovviamente se tutto questo permette di essere più tranquilli per tutti i protagonisti: dagli artisti agli addetti ai lavori e se la programmazione Rai lo può prevedere”

A questa si affianca anche una visione più ottimista che vede il normale svolgimento della gara canora nel caso in cui la situazione possa essere tornata stabile da poterlo permettere. Se su questo fronte dovremo attendere, come anche gli addetti ai lavori, di capire come si svilupperanno le cose nei mesi a venire, su quello della conduzione sembra che le cose si stiano muovendo.

Dopo il grandissimo successo dell’edizione 2020, che ha visto al timone Amadeus affiancato dall’inarrestabile Fiorello, il pubblico reclamava a gran voce la possibilità di rivedere il duo sul palco dell’Ariston anche per la 71esima edizione. Il conduttore, durante un collegamento a Domenica In, alla domanda su un possibile bis ha risposto in modo vago facendo intendere pero’ che le trattative potrebbero essere state avviate.

A confermare la cosa ci ha pensato Fiorello che attraverso un tweet ha scatenato l’entusiasmo del pubblico.

L’ho sempre detto io:”Amadeus è un pazzo”.

Mi ha già chiamato tre volte.

Ho fatto tre voci diverse dicendo :”Ha sbagliato numero!” #Sanremo2021 — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 20, 2020

L’hashtag “Sanremo 2021” non lascia dubbi e sembra proprio che Amadeus sia già al lavoro per formare la sua squadra. Per la conferma ufficiale dovremo attendere ancora ma tutto sembra far pensare che il duo Amadeus-Fiorello possa avere ancora in serbo per noi delle sorprese.

