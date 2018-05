Cardi B minacciosa in “Be Careful”: guarda il video

Pubblicato oggi il video ufficiale del singolo “Be Careful” di Cardi B. Guarda qui la clip in cui l’artista mette in guardia il proprio uomo

Il video di “Be Careful” non poteva essere più chiaro ed esplicito. Cardi B mette in guardia, in modo minaccioso, il suo uomo dal pericolo di restarci secco se prova a tradirla ancora. Sì perché il significato del singolo “Be Careful” estratto dall’album “Invasion of Privacy“ è proprio questo “Stai attento”. Un avvertimento che sembra davvero una minaccia.

Il video di “Be Careful” mostra infatti Cardi B in due distinte versioni: prima luminosa e piena di gioia vestita da sposa, che aspetta il suo uomo all’interno di una chiesetta sperduta nel deserto per sposarlo; subito dopo, nella stessa chiesa e in un’atmosfera decisamente dark, Cardi B saluta la salma dello stesso uomo il giorno del suo funerale.

In tutt’e due i casi la bellissima Cardi B indossa vestiti ampi che nascondono il pancione, essendo in stato interessante. Il video è davvero perfetto, e riassume alla perfezione il messaggio della canzone.

Attenzione uomini, Cardi B non perdona!