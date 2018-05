Deadpool 2: il video musicale di Welcome To The Party è uscito

Deadpool 2 sta conquistando le sale cinematografiche e anche la colonna sonora sta avendo un discreto successo. Un singolo che fa parte di quest’ultima è Welcome To The Party. Avevamo già parlato di questo brano settimane fa, inserendo anche il testo del brano ma, nella giornata di oggi, eccoci nuovamente a raccontare qualcosa su di esso, grazie al rilascio del video musicale ufficiale.

Welcome To The Party è una canzone/collaborazione che vede insieme Diplo, French Montana, Lil Pump e Zhavia.

Il video musicale è stato diretto da Jason Koenig e mostra i cantanti e rapper mentre si scatenano durante feste sotterranee e coreografie spettacolari attorno al fuoco. Per chi non lo sapesse, la ragazza che canta in Welcome to the Party è Zhavia.