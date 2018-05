L’addio delle Fifth Harmony in “Don’t Say You Love Me”: guarda il video

Un video colmo di emozioni quello di “Don’t Say You Love Me” delle Fifth Harmony, un video scelto per salutare i fan e per lasciare anche un briciolo di speranza

Lo scorso marzo le Fifth Harmony hanno ufficializzato la volontà di separarsi per un periodo, ponendo quindi fine alla girl band. Nelle ultime ore, a sorpresa, è stato pubblicato il video di “Don’t Say You Love Me“, singolo estratto dall’ultimo omonimo album, con il quale le quattro ragazze hanno voluto dire addio ai propri fan.

Il video è piuttosto semplice, ma carico di emozioni. La clip mostra una stanza bianca con grandi finestre dove Normani, Ally, Lauren e Dinah si alternano cantando e poi s’incontrano in gruppo. Le ragazze sono tutte vestite con splendidi abiti, e sia l’atmosfera generale che la loro interpretazione è fatta per toccare direttamente il cuore dei fan.

Sul finire del video, infatti, le ragazze escono una per volta dalla stanza, lanciando un ultimo addio con lo sguardo. Alla fine però, la porta resta un po’ aperta, forse per lasciare un briciolo di speranza a quanti sperano in un loro ritorno. Più che un addio, quindi, forse il video di “Don’t Say You Love Me” è un arrivederci, con la speranza nel cuore di rivedere insieme le Fifth Harmony molto presto.

“Don’t Say You Love Me” – testo

Don’t say you miss me when you don’t call

And don’t say you’re hurting without the scars

Don’t promise me tonight without tomorrow too

Don’t say you love me unless you do

We’ve been close, but inconsistent

You hold my heart at a safer distance, yeah

You think words can ease the tension

But you can’t deny that something’s missing

I need a little bit more

I need a little bit more

You gotta know what it’s like

I know you been here before

I’ve been waiting, I’ve been patient

But I need a little bit more

So don’t say you miss me when you don’t call

And don’t say you’re hurting without the scars

Don’t promise me tonight without tomorrow too

Don’t say you love me unless you do, unless you do

How am I supposed to take it

When weeks go by and I’m still waiting?

I say I’m okay but I can’t fake it, yeah

Even when I try, yeah, something’s missing

I need a little bit more

I need a little bit more (I need a little bit more)

You gotta know what it’s like

I know you been here before

I’ve been waiting, I’ve been patient

But I need a little bit more

Traduzione

Non dire che ti manco quando non chiami

E non dire che ti stai facendo del male senza le cicatrici

Non promettimi stasera senza anche un domani

Non dire che mi ami a meno che tu non lo faccia

Siamo stati vicini, ma inconsistenti

Tieni il mio cuore a una distanza più sicura, sì

Pensi che le parole possano alleviare la tensione

Ma non puoi negare che manchi qualcosa

Ho bisogno di un altro po’ di più

Ho bisogno di un altro po’ di più

Devi sapere come è

So che sei stato qui prima

Ho aspettato, sono stata paziente

Ma ho bisogno di un altro po’ di più

Quindi non dire che ti manco quando non chiami

E non dire che stai ti facendo del male senza le cicatrici

Non promettimi stasera senza anche un domani

Non dire che mi ami a meno che tu non lo faccia, a meno che tu non lo faccia

Come dovrei accettarlo

Quando passano le settimane e sto ancora aspettando?

Dico che sto bene, ma non posso fingere, si

Anche quando ci provo, sì, manca qualcosa

Ho bisogno di un altro po’ di più

Ho bisogno di un altro po’ di più

Devi sapere come è

So che sei stato qui prima

Ho aspettato, sono stata paziente

Ma ho bisogno di un altro po’ di più

Quindi non dire che ti manco quando non chiami

E non dire che stai ti facendo del male senza le cicatrici

Non promettimi stasera senza anche un domani

Non dire che mi ami a meno che tu non lo faccia, a meno che tu non lo faccia

Non dire che mi ami (non dire che mi ami) a meno che tu non lo faccia (a meno che tu non lo faccia)

Non dire che mi ami (Oh ​​sì), non dire che mi ami (Oh)

Non promettimi stasera senza domani anche tu

Non dire che mi ami (Oh ​​sì), a meno che tu non lo faccia, a meno che tu non lo faccia (Oh)

Ho bisogno di un altro po’ di più

Ho bisogno di un altro po’ di più

Devi sapere come è

So che sei stato qui prima

Ho aspettato, sono stata paziente

Ma ho bisogno di un altro po’ di più

Non dire che ti manco quando non chiami

E non dire che stai ti facendo del male senza le cicatrici

Non promettimi stasera senza anche un domani

Non dire che mi ami a meno che tu non lo faccia, a meno che tu non lo faccia