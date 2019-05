“Non ero sicura di cosa rappresentassero gli uccelli al momento della realizzazione del singolo, ma l’immagine principale che guidava il testo era l’idea degli uccelli che beccavano l’interno del mio cranio. Mi piaceva la giustapposizione di una melodia dolce perché in quel momento mi sentivo davvero introversa e sola con i miei pensieri dolorosi e ho iniziato a cantare questa melodia per calmarmi. Da lì è nato Birds.”

