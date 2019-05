ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler relativi all’ultimo episodio di Game Of Thrones, andato in onda lo scorso lunedì notte.

Continuare la lettura a vostro rischio e pericolo!

Firmatari della petizione per rifare l’ottava stagione di GoT, sappiate che la Regina del Nord disapprova il vostro affronto

Sophie Turner, la Sansa Stark de Il Trono di Spade, ha affermato di essere contrariata, se non delusa dalla petizione che da alcuni giorni spopola sull’internet.



La petizione in questione è stata creata una settimana fa sul sito change.org ed è intitolata “Remake Game of Thrones Season 8 with competent writers“, in cui i firmatari richiedono alla HBO di rifare da capo l’ottava stagione dell’omonima serie tv, possibilmente assumendo degli sceneggiatori competenti.



Un vero e proprio affronto quello fatto dai fan, con una petizione che al momento ha quasi raggiunto 1 milione e mezzo di firme!



Ma tale intraprendenza non ha accolto l’appoggio dell’attrice americana che interpreta Sansa, che non ha fatto mistero del suo disappunto scaturito dalla reazione oltremodo negativa manifestata dagli spettatori della serie.

A proposito delle critiche mosse sull’ottava stagione di GOT, questo è ciò che Sophie Turner ha affermato in una recente intervista:

“Ciò che ha sempre reso Il Trono di Spade fantastico è il fatto che la serie ha da sempre presentato sconvolgenti colpi di scena, già a partire dalla prima stagione, quando il protagonista Ned Stark fu decapitato per volontà di Re Joffrey.

In tal modo, il fatto che Daenerys sia diventata molto simile alla Mad Queen non dovrebbe essere visto negativamente dai fan. È certamente uno shock, ma lo è perché nessuno lo aveva immaginato né desiderato.”

Sophie però considera l’affronto dei fan come offensivo, soprattutto nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato duramente per la realizzazione di questa ottava stagione: