Gli appassionati di Terminator avranno capito la frase introduttiva 🙂

Tornando al titolo dell’articolo, di recente abbiamo appreso che il primo trailer di Terminator: Dark Fate uscirà presto.

Si, è proprio così, potremo dare uno sguardo alle prime immagini del film tra meno di 48 ore – precisamente questo giovedì (23 maggio 2019), quindi restate sintonizzati.

Arnold Schwarzenegger ha confermato la notizia sul suo account Twitter, pubblicando una clip con la data dell’annuncio.

Arnold ha scritto simpaticamente: Dal momento che vengo dal futuro, posso annunciare ufficialmente che il trailer di Terminator: Dark Fate uscirà tra 48 ore.

Arnold si riunirà nuovamente con l’attrice originale del personaggio di Sarah Connor, Linda Hamilton, che tornerà nel franchise dopo 25 anni.

Tim Miller di Deadpool dirigerà Dark Fate, mentre James Cameron sarà il produttore esecutivo del film, e quest’ultimo ha parlato recentemente riguardo al ricongiungimento dei protagonisti principali.

“Voleva che le spiegassi tutto. Mi diceva: ‘Perché il personaggio fa questo? Perché il personaggio lo fa?’ Ho detto: “Ecco perché lo fa, ecco come funziona. Ci sono un paio di scene divertenti: è così che devi interpretarle in modo che non siano troppe e non troppo poche”.