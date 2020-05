Carly Rae Jepsen è una donna di parola. La pop star ha detto che Dedicated Side B sarebbe uscito a breve e oggi (21 maggio 2020), è apparso miracolosamente nelle migliori piattaforme sul web. Abbiamo ascoltato l’album, e un paio di tracce si distinguono rispetto alle altre. Quali sono? “Stay Away” è un bellissimo singolo synth-pop, “Summer Love” strizza dannatamente bene gli occhi agli anni ’80, poi c’è “Let’s Sort The Whole Thing Out” che non è affatto male e “Solo” è il pezzo più contemporaneo di tutti.

E poi c’è la traccia principale. Prodotta da Jack Antonoff, “This Love Isn’t Crazy” è una canzone davvero molto vivace e interessante. La domanda che ti starai ponendo è questa: Perché Carly ha tenuto così tante gemme rinchiuse su una cartella criptata all’interno del suo laptop?

La risposta l’ha data la stessa cantante:

“Penso che sia stato divertente avere così tanto tempo per registrare un album”, ha rivelato la cantante pop Canadase in un’intervista rilasciata recentemente.

Parla per te signorina Jepsen… noi vogliamo ascoltare le tue canzoni.

Ascolta in streaming Dedicated Side B e dici che ne pensi a riguardo.