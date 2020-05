Ellie Goulding sembra essere pronta a rilasciare molto presto informazioni riguardo al nuovo album ma intanto ha voluto presentare al pubblico il primo singolo tratto da esso: “Power”.

Il brano riflette sulla superficialità di alcune relazioni e su come determinati individui vogliano in realtà solo esercitare il potere che sentono di avere nei confronti di chi, forse, prova per loro dei sentimenti chiaramente non ricambiati. La cantante ha voluto chiarire meglio questo concetto sul suo profilo Twitter:

“Le connessioni fisiche e passeggere con gli altri non devono essere sempre profonde o avere un significato, ma devi sapere in cosa ti stai infilando, soprattutto quando potrebbe essere facile innamorarsi nella lussuria. Credo che l’era dei social media e del narcisismo ha fatto in modo che molti di noi diventassero disillusi quando si parla di amore. Perchè nessuno sa cosa è reale e cosa no”

Un concetto che viene sottolineato nel ritornello della canzone: “Non sono una ragazza materiale, tutto nel tuo mondo sembra plastica”, andando nuovamente a sottolineare la potenziale falsità della situazione.

Ellie ha voluto rilasciare anche il video ufficiale che, visto il lockdown ancora in corso, ha girato da sola nella propria casa. Nel video vedremo una Ellie sensuale e sicura di sé. “Ho voluto celebrare la mia sessualità” ha dichiarato dopo averne annunciato l’uscita.

“Power” va a seguire un altro brano rilasciato all’inizio dell’anno, “Worry About Me”, e rappresenta la prima traccia voluta dalla cantante nel quarto progetto discografico atteso dal pubblico. Ma nuove informazioni riguardo a EG4 arriveranno proprio settimana prossima, ha fatto sapere.

Per il momento è tempo di dare un ascolto al nuovo singolo e farci sapere nei commenti cosa ne pensate a riguardo!

Traduzione del testo di Power di Ellie Goulding

[Verso 1]

Dipinti fino alla pura perfezione

Avevamo una reale connessione

Corpi, doloranti, sopraffatti

Mi tenevi a distanza

Non facevi domande

Dita, pressioni, imparare, lezioni

[Ritornello]

Bellissime bugie di venerdì sera

Iniziando a domandarmi quando abbiamo perso la magia

Testa tra le nuvole, parlando troppo forte, tutto quello che sento è statico

Non sono una ragazza materiale, tutto nel tuo mondo sembra plastica

Mentre indossi la tua corona, io vengo schiacciata giù

Tu vuoi solo il potere, non sei davvero interessato all’amore

Tu vuoi solo il potere

Il potere

[Verso 2]

No, non sto inseguendo i soldi e non sto neanche fingendo

Portami più su o questo finirà

Noiose le ossessioni verso te stesso, scusa se non ci dò attenzione

Azioni insensate, portano alla distruzione

[Ritornello]

Bellissime bugie di venerdì sera

Iniziando a domandarmi quando abbiamo perso la magia

Testa tra le nuvole, parlando troppo forte, tutto quello che sento è statico

Non sono una ragazza materiale, tutto nel tuo mondo sembra plastica

Mentre indossi la tua corona, io vengo schiacciata giù

Tu vuoi solo il potere, non sei davvero interessato all’amore

Tu vuoi solo il potere

Il potere

[Bridge]

Tutto quello che fai è crudele

Mentre mi prendi per stupida

Mi rendi bisognosa di una sistemata

Fai sì che io ti veneri

Tutto quello che fai è crudele

Mentre mi prendi per stupida

Mi rendi bisognosa di una sistemata

Fai sì che io ti veneri

[Ritornello]

Bellissime bugie di venerdì sera

Iniziando a domandarmi quando abbiamo perso la magia

Testa tra le nuvole, parlando troppo forte, tutto quello che sento è statico

Non sono una ragazza materiale, tutto nel tuo mondo sembra plastica

Mentre indossi la tua corona, io vengo schiacciata giù

Tu vuoi solo il potere, non sei davvero interessato all’amore

Tu vuoi solo il potere

Il potere

Testo di Power di Ellie Goulding

[Verse 1]

Painted to pure perfection

We had a real connection

Bodies, aching, overtaken

You kept me at a distance

Not asking any questions

Fingers, pressing, learning, lessons

[Chorus]

Beautiful lies on a Friday night

Starting to wonder where we lost the magic

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic

Wearing your crown, it’s pulling me down

You just want the power, you’re not really down for love

You just want the power

The power

[Verse 2]

No I’m not chasing paper and I’m not faking neither

Take me higher or this will expire

Your self obsessions boring, sorry if I’m ignoring

Mindless actions, lead to destruction

[Chorus]

Beautiful lies on a Friday night

Starting to wonder where we lost the magic

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic

Wearing your crown, it’s pulling me down

You just want the power, you’re not really down for love

You just want the power

The power

[Bridge]

Everything you do is so cruel

Taking me for a fool

Making me need a new fix

Making me worship you

Everything you do is so cruel

Taking me for a fool

Making me need a new fix

Making me worship you

[Chorus]

Beautiful lies on a Friday night

Starting to wonder where we lost the magic

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic

Wearing your crown, it’s pulling me down

You just want the power, you’re not really down for love

You just want the power

The power