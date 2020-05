Pare che la Sony sia al lavoro su un nuovo e misterioso film Marvel, dove la protagonista potrebbe essere il personaggio conosciuto come Madame Web. La notizia è stata rilasciata in esclusiva per Variety, ma fino a questo momento la Sony non ha né confermato né negato la cosa.

Tra le candidate al ruolo, si fanno strada due nomi, quello di Charlize Theron e quello di Amy Adams.

Sebbene dovremo aspettare fino al 2021 per vedere al cinema Morbius e Venom 2, la Sony Pictures sta continuando a costruire la sua lista di film Marvel. Per dirigere questo nuovo film pare sia stata scelta la regista S.J. Clarkson, uno sguardo femminile quindi, per il primo film sui personaggi femminili dal catalogo della Marvel.

Chi è Madame Web?

Stando alle indiscrezioni, come accennato, il personaggio protagonista potrebbe essere Madame Web, ma non si ha ancora nessuna conferma.

Nei fumetti Madame Web è una donna anziana molto debole, che è collegata ad un sistema di supporto vitale simile ad una ragnatela (da qui il suo nome) e che quindi non ha mai fisicamente combattuto contro i suoi nemici. Non essendo un personaggio particolarmente attivo, potrebbe essere una falsa pista da seguire per capire che sarà la prossima eroina Marvel.

Le stesse Charlize Theron e Amy Adams, pur essendo parte di una lista di candidate alla parte, non sono ancora mai state chiamate né hanno mai parlato con la produzione, quindi meglio restare con i piedi per terra e aspettare notizie più certe.

L’unica cosa sicura pare essere la scelta di S.J. Clarkson, la regista che negli ultimi anni si è fatta le ossa nella tv, lavorando a serie come Bates Motel e Jessica Jones. La Clarkson è anche arrivata ad un passo dal diventare la prima regista donna di Star Trek prima che il progetto venisse accantonato per problemi contrattuali con le star. Insomma, una donna che ha tanto da dare!

Cosa ne pensi di un film su Madame Web? Dici la tua nei commenti qui sotto.