Dopo aver condiviso il set di Game of Thrones, Jason Momoa e Peter Dinklage si ritrovano a recitare di nuovo insieme sul set di Good, Bad & Undead. Nel film i due saranno alleati nella lotta contro i vampiri assetati di sangue, con Dinklage che veste i panni di Van Helsing, e Momoa quelli di un vampiro che ha giurato di non uccidere più uomini. Come se la caveranno?

Rivederli insieme, per i fan che li hanno amati in Game of Thrones, è davvero una bella sorpresa, e questa nuove vesti creano molta curiosità.

La trama di Good, Bad & Undead con Momoa e Dinklage

Per il momento la trama del film non è ancora ben strutturata, né si conoscono i particolari della vicenda. Sappiamo soltanto che Jason Momoa e Peter Dinklage saranno degli speciali alleati. Il primo è un vampiro con una storia interessante alle spalle, che ha deciso di non cibarsi più degli esseri umani, e questo lo spinge ad allearsi con Van Helsing (Dinklage), storico nemico dei vampiri e grande conoscitore dell’occulto.

Una coppia piena di contrasti, a partire dalla loro fisicità, che crea sin a subito interesse per lo spettatore. I due si sposteranno di villaggio in villaggio per dare la caccia agli spietati succhia sangue.

La sceneggiatura è stata affidata a Mark Swift e Damian Shannon, già autori di film come Freddy vs. Jason, che quindi molto probabilmente andranno a calcare la mano sugli aspetti più horror ed inquietanti della storia, e sui risvolti più misteriosi ed occulti. Anche se, nemmeno riguardo al genere e al colore del film si sa ancora molto. Bisognerà di sicuro aspettare notizie più dettagliate.

Questo è tutto ciò che sappiamo, per il momento, ma la coppia Jason Momoa e Peter Dinklage per me è già vincente.

