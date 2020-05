Un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale, ha portato Lana Del Rey a tirare fuori un po’ di bocconi amari, ma anche e soprattutto a farci conoscere la data d’uscita del nuovo album!

Dopo l’uscita di Norman Fucking Rockwell dello scorso agosto, Lana aveva annunciato di essere già al lavoro sul disco successivo, che sarebbe quindi arrivato dopo 12, 13 mesi. Bé, possiamo dire che Lana Del Rey è davvero di parola, perché il suo nuovo album, del quale però non ha ancora rivelato il titolo, arriverà il 5 settembre 2020.

Lo sfogo di Lana del Ray

L’annuncio della data però, non è stato l’argomento principale del post che Lana Del Rey ha condiviso con i fan. La cantante infatti ha voluto cogliere l’occasione per difendersi dalle accuse che spesso le vengono mosse dalla critica circa i contenuti dei suoi testi.

Molti infatti ritengono che Lana canti spesso la donna come figura succube dell’uomo, pedina di amori malati e sottomessi, e che quindi porti in alto la figura di una donna che dipende dall’uomo e che non ha una sua emancipazione.

A scagliarsi contro di lei, spesso, sono state le femministe, ma Lana Del Rey ha voluto difendersi dicendo che la vera emancipazione è proprio quella di poter cantare quello che si vuole; la libertà è anche quella di cantare tutte le tipologie di donne, anche quelle meno forti.

Lo sfogo di Lana parte proprio da un elenco di nomi di artiste che, come lei, hanno cantato e cantano la donna non per forza come paladina dell’emancipazione. Ecco le sue parole:

Ora che Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj e Beyoncé hanno visto arrivare le loro canzoni al primo posto in classifica cantando l’essere sexy, nude… scopare, tradire ecc. posso per favore tornare a cantare qualunque cosa io voglia senza essere crocifissa o sentirmi dire che ho reso affascinante l’abuso?

[…]

Sia ben chiaro, non sono contro il femminismo, ma deve esserci un posto nel femminismo anche per le donne che appaiono e si comportano come me. Sono stata onesta e sincera riguardo le relazioni difficili che ho avuto in passato, e questo è quello che succede a molte donne.

E come darle torto? Credo che una canzone nasca per esprimere un’emozione, non per essere semplicemente uno slogan pro o contro qualcosa. Quindi brava Lana, continua ad essere te stessa.

E tu cosa ne pensi e cosa ti aspetti dall’album che uscirà il 5 settembre? Fammi sapere lasciando un commento.