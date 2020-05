A causa dell’emergenza sanitaria, e per rispetto delle nuove disposizioni governative, l’evento musicale contro la violenza di genere, Una. Nessuna. Centomila, è stato rinviato al 2021.

Le voci sostenitrici di questa causa sono Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini: le sei voci pop italiane che portano sul palco la loro musica e sensibilizzano la nazione sul tema della violenza sulle donne. Una. Nessuna. Centomila. è l’evento musicale più grande organizzato per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza.

Il concerto è stato rinviato al 2021, e le nostre bellissime cantanti potranno essere acclamate il 26 giugno a Campovolo (RFC – Arena Reggio Emilia).

Secondo le precedenti notizie, l’evento musicale contro la violenza di genere avrebbe dovuto svolgersi il 19 settembre, nella medesima Arena, ma per evitare gli assembramenti di persone, il rinvio era necessario, come tutti gli altri eventi musicali e concerti.

Per gli utenti che hanno già avuto modo di acquistare i biglietti, nessun problema: saranno validi per la nuova data del concerto.

Promosso da Friends And Partners, l’evento musicale Una. Nessuna. Centomila, conta più di 85 mila biglietti venduti, e i fondi raccolti daranno maggiore supporto alle strutture e alle attività a supporto delle vittime che hanno subito una forma di violenza, garantendo loro un aiuto solido.

Durante la Festa della donna, le artiste hanno lanciato un messaggio di ringraziamento e di speranza per il periodo difficile che stiamo attraversando:

“Stiamo vivendo un momento difficile e complicato per tutti, ma oggi, che in tutto il mondo da sempre si parla di donne, per noi è doveroso e importante non rinunciare a ringraziare di cuore quelle 85.000 persone che, nonostante queste settimane dure, hanno deciso di sostenere una causa così importante come quella dei centri antiviolenza per dire per sempre basta alle violenze sulle donne”