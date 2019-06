Camila Cabello e Shawn Mendes stanno già avendo molto successo con “Señorita“.

Il duo ha pubblicato questa canzone pop dopo averla pubblicizzata all’inizio della settimana sui social media.

Uscita oggi (21 giugno), Señorita è una gemma sensuale che evidenzia perfettamente la chimica tra Camila e Shawn.

Con questa traccia fanno anche un passo avanti rispetto alla loro prima collaborazione dal titolo “I Know What You Did Last Summer.”

Il significato di Señorita

In Señorita, Camila canta di essere coinvolta in una relazione molto appassionata.

“Mi piace quando mi chiami Señorita. Vorrei poter fingere di non aver bisogno di te, ma ogni tocco è ooh-la-la-la. È vero, la-la-la. Ooh, dovrei correre.”

Nel frattempo, Shawn dipinge una splendida (e molto seducente) foto dei loro incontri romantici.

“Abbiamo ballato per ore nella sabbia. Alba a suon di tequila, il tuo corpo si adatta perfettamente alle mie mani, la-la-la. Sembrava oooh-la-la-la.”

Il video musicale di Señorita

Il video di accompagnamento (diretto da Dave Meyers) è altrettanto sexy.

Qui Camila incontra il suo compagno di duetto mentre lavora in un ristorante. Dopo aver completato il suo turno, i due si imbarcano in un’avventura. C’è una bella coreografia nel video e alcune scene di Shawn a torso nudo che faranno felici le sue giovani fan.

Qui sotto alcune foto estratte dal video musicale:

Quante donne vorrebbero essere al posto di Camila o viceversa?

Arriverà il bacio?

Che ne dite… vi piace con i capelli lunghi?

Non sarei sorpreso di vedere “Señorita” partire a razzo nelle classifiche musicali come la Billboard Hot 100 questa estate.

Nel frattempo, guarda il duo sedurre l’un l’altro nel video lussureggiante qui sopra.

Qui sotto invece trovi la traduzione del testo di Señorita in lingua italiana.

Traduzione del testo di Señorita in italiano

Adoro quando mi chiami signorina

vorrei che fingessi di non aver bisogno di te

ma ogni tocco è ooh la la la

è vero la la la

oooh dovrei correre

oooh continui a farmi venire da te

sono atterrata a Miami

l’aria era molto calda a causa della pioggia estiva

il sudore mi scivolava addosso

persino prima che io conoscessi il tuo nome la la la

mi sono sentita tipo oooh la la la

yeah nooo

una luna di zaffiro

abbiamo ballato per ore sulla sabbia

un tequila

il tuo corpo si adatta perfettamente alle mie mani la la la

mi sento tipo oooh la la la yeah

Adoro quando mi chiami signorina

vorrei fingere di non aver bisogno di te

ma ogni tocco è ooh la la la

è un vero la la la

oooh dovrei correre

oooh continui a farmi venire da te

oooh mi piace quando mi chiami signorina

vorrei che non fosse così difficile lasciarti

ma ogni tocco è ooh la la la

è vero la la la

oooh dovrei correre

oooh continui a farmi venire da te

chiuso in hotel

ecco qualcosa che non è mai cambiato

tu dici che siamo solo amici

ma gli amici non provano queste cose la la la

perché è passato un po’ di tempo

non lasciarmi andare

ooh quando le tue labbra mi spogliano

sono dipendente dalla tua lingua

ooh amore, il tuo bacio è mortale

non fermarti

Adoro quando mi chiami signorina

vorrei che fingessi che non aveva bisogno di te

ma ogni tocco è ooh la la la

è vero la la la

oooh dovrei correre

ooh tu sai che adoro quando mi chiami signorina

vorrei che non fosse così difficile lasciarti

ma ogni tocco è ooh la la la

è vero la la la

oooh dovrei correre

oooh continui a farmi venire da te

tutto da solo sono tornato da te

e io spero che significhi qualcosa per te

chiama il mio nome e verrò da te

verrò da te, verrò da te. verrò da te (oooh tu ami quando vengo)

per te

oh dovrei correre via

ma continui a farmi venire da te