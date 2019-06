I Jonas Brothers si sono uniti a Sebastian Yatra per firmare una hit latina che ascolteremo sicuramente molto volentieri quest’estate: è uscita “Runaway” oggi, 21 giugno 2019, insieme al video ufficiale.

E’ sempre più comune che artisti internazionali si uniscano a star latine che in questi anni hanno preso il sopravvento sul mondo pop: è la volta dei mitici Jonas Brothers, da poco tornati con il loro album “Happiness Begins“, che hanno prestato la loro voce al singolo pensato da Sebastian Yatra.

Yatra ha spiegato che per questa canzone cercava proprio degli artisti mainstream che potessero cantare in inglese, per questo ha pensato ai Jo Bros, che non se lo sono fatti ripetere due volte!

La collaborazione però vede anche due altri artisti molto amati e conosciuti: Daddy Yankee e la bellissima Natti Natasha.

I protagonisti del video di “Runaway”

Troppa carne al fuoco? Non siamo della stessa idea! Fin dal primo ascolto è impossibile non innamorarsi di “Runaway“, dal ritmo regaetton veloce e denso.

Nel video non ci sono grandi storie, ma bastano tutti i nostri cantanti che si cimentano in piccole coreografie, uniti insieme in un evento più unico che raro per divertirci.

Sopra potete trovare il video di “Runaway” e ufficialmente innamorarvi di questa incredibile collaborazione! Lascia un commento e fammi sapere se ti è piaciuto!

Sotto invece trovate testo e traduzione del pezzo.

Testo di “Runaway” – Sebastian Yatra ft. Jonas Brothers, Daddy Yankee & Natti Natasha

Yatra, Yatra

Oh-uoh-uoh-uoh (Yeah-yeah, mm, huh-uh)

Sikiri Daddy Yankee, yo’ (Yeh-eh)

Jonas

If you wanna we can run away

I know you think about it everyday

How I can say no to that pretty face

Baby, we can leave today (Natti, Natti)

Te juro, cómo tú me gusta’ no me gusta nada

Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba

Quiero estar contigo cada madrugada

Y que me despierte con un beso tu mirada

Baby, let’s runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Wuh)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now

Con la luna llena (Yeah), solos en la arena (Yeah)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Su-sube, su-su-sube)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Huh)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Fuego)

Con la luna llena, solos en la arena (You know me, babe)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Sikiri Daddy Yankee, let’s go)

Cuando camina’ paras el mall

C*lo grande, cinturita small

Ma’ tú te pasa’ por to’ Plaza con tu cuerpo sembrando el terror

Soy fanático ‘e tu ego

Tú ere’ coqueta sin ego

Rompe el GPS, dentro de ti me pierdo y navego (Prr, prr, prr; no’ fuimo’)



Si no’ vamo’ a la fuga ni Fulla no’ puede encontrar con mi plan de escape (Síguelo)

Solitos en la arena con par de botella’, puede ser que te destape (Wuoh)

Se vale, baby girl, pelo te jale

Hashtag soy un loco demente que to’ le sale

Será dominicana (Dime)

Colombiana (Papi)

Mi mexicana (Oh-yeah)

Latinoamericana (Presente)

Todo’ esto’ palomo’ roncan de dinero y plomo

Pero yo en “modo en silencio” callaíto’ te la como (Jajaja)

E’ que me trae-ae-ae (Como loquito tú me trae)

En un viaje sigue poniéndome high (Sigue poniéndome, mamá)

Y así me trae-ae-ae (Yeah-yeah)

Tú si me gusta’, ahora te toca darme like (Fuego; prr, prr, DY)

Baby, let’s runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Runaway, uhm-yeah; síguelo)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Let’s runaway, runaway; fuego)

Con la luna llena (Yeah), solos en la arena (Yeah)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Prr, prr, prr, prr, prrra)

Solito’ en la arena (Eh), solito’ en la arena (Eh)

Bajo la luna llena, dame todo eso morena (Oh)

Con la luna llena (Eh), solos en la arena (Eh)

Runa-runa-ru–

Yatra, Yatra (Yatra)

Quiero quedarme contigo de la noche a la mañana

Quiero perderme en tu ombligo como ese fin de semana

Desde el polo norte hasta el polo sur (That’s right)

Quiero recorrerte, apagaré la lu’ (Nena, you-oh)

Si me dices cosas tan bonitas (Eh)

Puedo darte lo que necesites (Yeah)

Quédate conmigo, quédate conmigo (Eh)

I leave it all behind just to be with you

Baby, just runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Runaway, uhm-yeah; síguelo)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Let’s runaway, runaway; fuego)

Con la luna llena (Ah), solos en la arena (Ah)

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Su-su-sube, su-su-sube)

Solito’ en la arena (Eh), solito’ en la arena (Eh)

Bajo la luna llena, dame todo eso morena (Yeah)

Con la luna llena, solos en la arena (Solos en la arena)

Let’s runaway (Prr, prr, prr, prr; tumbe, tumbe, tumbe)

Dominicana (Dime)

Colombiana (Papi)

Mi mexicana (Oh-yeah)

Latinoamericana (Presente, uh)

Let’s runaway, let’s runaway

Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you

Traduzione di “Runaway” – Sebastian Yatra ft. Jonas Brothers, Daddy Yankee & Natti Natasha

Yatra, Yatra

Oh-uoh-uoh-uoh (Sì-sì, mm, eh-uh)

Sikiri Daddy Yankee, yo'(Yeh-eh)

Jonas

Se vuoi, possiamo scappare

So che ci pensi ogni giorno

Come posso dire di no a quella bella faccia

Baby, possiamo partire oggi (Natti, Natti)

Giuro, non mi piace nessuno come te

È stato così tanto tempo nei miei sogni che ti stavo cercando

Voglio stare con te ogni mattina

Tu, il tuo sguardo mi hai rapito con un bacio

Baby, scappiamo ora (Wuh)

Scappiamo ora

Con la luna piena (Sì), da solo nella sabbia (Yeah)

Scappo con te con te (Sali, sali)

Scappiamo ora ora (Huh)

Scappiamo ora (Fuoco)

Con la luna piena, da solo nella sabbia (Mi conosci, piccola)

Scappo con te (Sikiri Daddy Yankee, andiamo)

Quando cammini per il centro commerciale

Culo grande, piccola vita

Ma ti passo ad una Piazza con il tuo corpo che semina il terrore

Sei fanatica e il tuo ego

Sei una civetta senza ego

Rompere il GPS, dentro mi sono perso e navigo

Se non scappiamo non puoi trovare il mio piano di fuga (Seguilo)

Da soli nella sabbia, potrebbe essere che ti scopre (Wuoh)

Ne vale la pena, piccola piccola

Hashtag sono un pazzo pazzo

Sarà Dominicana (Dimmi)

Colombiana (Papà)

La mia messicana (oh-sì)

Latino Americana (Presente)

Tutto questo era pieno di denaro e piombo

Ma io in “modalità silenziosa” (Hahaha)

E’ questo che mi porta (Come matti mi porti)

In viaggio continua a mettermi in alto (Continua a mettermi, mamma)

E così mi porta (sì, sì)

Tu se ti piaccio, ora tocca a me darmi da mangiare (Fire, prr, prr, DY)

Baby, scappiamo ora (Wuh)

Scappiamo ora

Con la luna piena (Sì), da soli nella sabbia (Yeah)

Scappo con te con te

Scappiamo ora (Wuh)

Scappiamo ora

Con la luna piena (Sì), da solo nella sabbia (Yeah)

Scappare

Yatra, Yatra (Yatra)

Voglio stare con te durante la notte

Voglio perdere me stesso nel tuo ombelico come quel fine settimana

Dal polo nord al polo sud (Esatto)

Voglio accompagnarti, spengo la luce (piccola, tu-oh)

Se mi dici cose così belle (Eh)

Posso darti quello che ti serve (Sì)

Resta con me, resta con me (Eh)

Lascio tutto indietro solo per stare con te

Baby, scappiamo ora (Wuh)

Scappiamo ora

Con la luna piena (Sì), da solo nella sabbia (Yeah)

Scappo con te con te (Sali, sali)

Solo nella sabbia (Eh), solo nella sabbia (Eh)

Sotto la luna piena, dammi tutto (Sì)

Con la luna piena, da solo sulla sabbia (Solo nella sabbia)

Andiamo in volo (Prr, prr, prr, prr; tumbe, tumbe, tumbe)

Dominicana (Dime)

Colombiana (Papi)

Mi mexicana (Oh-sì)

Latinoamericana (Presente, uh)

Andiamo in fuga, scappiamo

Scappo con te