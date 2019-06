Samuel troverà così la forza di opporsi alle restrizioni di sua madre, cercando di trovare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente, sarà pronta a tutto per tenerlo con sé.

Infatti, grazie alle foto di scena arrivate direttamente dal set si era in qualche modo riusciti a farsi un’idea riguardo all’ ambientazione del film , che è stato girato in una location nei pressi di Torino, la suggestiva e alquanto inquietante Villa dei Laghi .

Fino ad oggi, tutti gli appassionati del genere horror hanno solo potuto provare a immaginare come potrebbe essere The Nest ( Il Nido ), il nuovo film di Roberto De Feo che arriverà al cinema il 14 Agosto 2019 .

