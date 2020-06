Sabato 20 giugno è stata battuta all’asta dalla casa Julien’s la famosa chitarra utilizzata da Kurt Cobain durante la registrazione del celebre concerto “MTV Unplugged in New York” dei Nirvana per ben di 6 milioni e 10mila dollari.

Questa cifra sbalorditiva permette a tale strumento di diventare uno dei più costosi al mondo.



La vendita della chitarra appartenuta a Kurt Cobain è stata organizzata a Beverly Hills in California, e il fortunato acquirente che ha battuto tutti con la sua clamorosa offerta è l’imprenditore australiano Peter Freedman, fondatore dell’azienda “RØDE Microphones”.

Il signor Freedman ha annunciato che mostrerà il famoso cimelio in varie città del mondo e il ricavato dei biglietti acquistati per vedere da vicino questo oggetto raro sarà devoluto in beneficenza a favore del mondo dello spettacolo, un settore decisamente colpito dalla pandemia del COVID-19.

La Martin D-18E del 1959 fu utilizzata dallo scomparso frontman della band grunge per registrare la storica performance del 1993, la cui registrazione è diventata il primo album postumo della formazione di Seattle. Lo strumento è stato venduto insieme alla custodia originale decorata dallo stesso Cobain con un adesivo di “Feel the Darkness”, un album del 1990 del gruppo hardcore punk “Poison Idea” di Portland, uno dell’Alaska Airlines e tre talloncini per il ritiro bagagli applicati in aeroporto. All’interno della custodia c’era anche una mezza muta di corde (sempre di marca Martin), tre plettri e un astuccio scamosciato con piccoli utensili per la manutenzione.

Per preservare la riservatezza del venditore la casa d’aste Julien’s ha preferito non rivelare al pubblico del rock la sua sconosciuta identità. Alcune indiscrezioni giornalistiche sospettano che dietro l’operazione ci sia Isaiah Silva, ex marito della figlia di Kurt, Frances Bean. Quest’ultima, insieme alla madre Courtney Love, era da tempo impegnata in una dura battaglia legale contro Silva per riavere la chitarra appartenuta al congiunto. L’ex marito di Frances ha sempre sostenuto di aver ricevuto la famosa chitarra come regalo di nozze.

Anche se la chitarra in questione non fosse appartenuta a Kurt Cobain, il modello D-18E del 1959 della Martin è molto raro poiché tra i primi esempi di chitarra acustica amplificabile. Fu prodotta per un solo anno prima che la produzione si interrompesse, tanto da essere stata assicurata – secondo il giornale TMZ – per un milione di dollari già prima della valutazione di Julien’s.

Courtney Love definì lo strumento un:

“Prezioso cimelio di famiglia. L’ultima chitarra che Kurt abbia mai suonato”,

L’ex moglie di Cobain inoltre ha voluto chiarire come sua figlia non abbia mai programmato di regalare la Martin al suo ex coniuge. Purtroppo la disputa legale ha avuto un brutto epilogo per le donne della famiglia Cobain, poiché il tribunale ha assegnato la proprietà della chitarra a Silva, rimodulando però gli accordi di separazione della coppia, e permettendo a Frances Bean di non versare un assegno di mantenimento mensile da 25mila dollari. Un duro colpo per Frances e Courtney che, come si suol dire, subiscono “oltre al danno, la beffa”.