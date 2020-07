I Gorillaz pubblicano “PAC-MAN”, quinto singolo del progetto “Song Machine”, che prevede la pubblicazione di vari brani presenti nella speciale serie audiovisiva della band britannica. L’ultimo brano dei Gorillaz è realizzato insieme a ScHoolboy Q, il rapper americano di origini tedesche, che fra il 2011 e il 2019 ha pubblicato cinque album, l’ultimo dei quali s’intitola “Crash talk” (2019). La serie di brani che costituisce “Song Machine” è coadiuvata da musicisti ospiti non ancora annunciati nel corso del 2020.

L’intento del brano è celebrare i 40 anni di vita del celebre videogioco Pac-Man ideato da Tōru Iwatani appunto nel 1980. Il brano, infatti, contiene effetti sonori tratti dal videogioco, come avevano già fatto Buckner e Garcia nella loro “Pac-Man fever”, uscita nel lontano 1981.

Il video, diretto da Jamie Hewlett, mostra i membri della band all’interno dei Kong Studios, il quartier generale immaginario della band. In modalità 2-D, i Gorillaz si apprestano a giocare a Pac-Man. Nel frattempo ogni membro è occupato a fare qualcos’altro: Russel fa un po ‘di boxe, Murdoc è all’interno del suo portale nel seminterrato, e Noodle è alla prese con il suo telefono cellulare insieme ScHoolboy Q.

Il brano rappresenta un’idea di realtà in cui bisogna combattere le ingiustizie per destreggiarsi in mezzo ai problemi che la società propina all’uomo, comprese le difficoltà sentimentali. Per questo il mondo di PAC-MAN funge da protezione alle accuse del mondo reale, una sorta di liberazione dalle costrizioni circostanti.

“PAC-MAN “ è stato coprodotto da Remi Kabaka Jr, Paul Edward Huston, e Prince Paul. I Gorillaz hanno collaborato con un gruppo di artisti che forma lo scheletro del progetto: dieci episodi per celebrare il loro 20° anniversario come band. Fino ad oggi “Song Machine” li ha visti collaborare con artisti come Slowthai, Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Georgia e Ottaviano.

La band britannica sta anche lavorato a un progetto cartaceo che dovrebbe arrivare ad ottobre. Ispirato alla grande tradizione britannica dell’annuale edizione con copertina rigida, il Gorillaz Almanac è ​​un compendio composto da 120 pagine di puzzle e immagini che raccontano la storia della band, un omaggio ai due gloriosi decenni dei Gorillaz.

I titoli di coda di “PAC-MAN” preannunciano in qualche modo una data di uscita per la prossima puntata, rivelando che dovremo aspettare fino a settembre per ulteriori “Song Machine”.

Testo di “PAC-MAN”

[Intro]

Alrighty

Let’s go

Uh, ah

[Chorus]

You can freak me out, you can throw me in the lion pit

You can borrow my hands and tell me I’m not here

I’m a mad Pac-Man, livin’ in a leveled world

Everywhere I go I don’t know where I am

[Verse 1]

You can call me cracked, you can call me mad and stifled

You can hold my hand, sail me into bathing light

Everybody knows, when I was sad, I fell for you

Everywhere I go, I’m stressin’ out, I’m stressin’ out

I’m stressin’ out, I’m stressin’ out, stressin’ out

[Chorus]

You can hide your head, you can throw me in the lion pit

You can borrow my days and tell me I’m not blue

Everybody knows, when I was sad, I fell for you

Everywhere I go, I don’t know where I am

[Break]

I’m stressin’ out, I’m stressin’ out

I’m stressin’ out, I’m stressin’ out

I’m stressin’ out, I’m stressin’ out

I’m stressin’ out, I’m stressin’ out

I’m stressin’ out, I’m stressin’ out

I’m stressin’ out, I’m stressin’ out

I’m stressin’ out, I’m stressin’ out

I’m stressin’ out

[Verse 2]

Uh, how can I trust truth?

Uh, when I ain’t got nothin’ to sell

I shattered my thoughts to get out my shell

Uh, why would I hold my tongue to tuck in my tails?

Ayy, can’t dream if my ego is broke, nah

The jokes that try to find the answer to nope (Uh)

My type of drive, you can’t buy this shit

You got a heart but it don’t beat like this

I had a spark, then my mind went trip

Create the wave so the vibe all mix

[Break]

(I’m a mad Pac-Man) Suu

(Livin’ in a leveled world)

[Verse 3]

Yo, I been at the top of the top

Fell from the ceiling before I fail

‘Cause I needed to grow, Bruce Lee, royal with the glow

Uh, walked on the edge, fuck tryna dream in the bed

‘Fore I die on these meds, niggas gon’ die on the feds

‘Fore I make it to jail, prolly put one in the head

Fuck the judge and the prosecutor for hangin’ me dead

Plus thirty and still movin’, I’m closer to live, right?

Closer to live, right?

All the trauma from past never taught me to fear heights

Normal to fly now, can’t be stuck in the red lights

Take flight, the life gon’ bloom for the Black Knight

Keep a piece, no Buddhist, got the whole hood boomin’

I’m like a Crip how I stewed it, you on your ass, stuck, stupid

You makin’ we look bad, I rock the beat, won’t crash

I had to fill my bag, I had to hide my stash

You know the cops’ lights flash, I had to clear my dash

I represent my flag, I gave the hood my last

Every full-grown minute, I had to change my image

The brain don’t got limits, you think a mill’ mean winnin’

Pigs out here skinnin’, your soul ain’t authentic

You died and still ain’t livin’

Traduzione di “PAC-MAN”

[Intro]

Alrighty

Andiamo

Ah ah

[Ritornello]

Puoi spaventarmi, puoi buttarmi nella fossa dei leoni

Puoi prestarmi le mani e dirmi che non sono qui

Sono un Pac-Man pazzo, vivo in un mondo livellato

Ovunque vada non so dove sono

[Strofa 1]

Puoi chiamarmi incrinato, puoi chiamarmi pazzo e soffocato

Puoi stringermi la mano, portarmi alla luce del bagno

Tutti sanno, quando ero triste, mi sono innamorato di te

Ovunque vada, mi sto stressando, mi sto stressando

Sto stressando, sto stressando, stressando

[Ritornello]

Puoi nascondere la testa, puoi buttarmi nella fossa dei leoni

Puoi prendere in prestito i miei giorni e dirmi che non sono blu

Tutti sanno, quando ero triste, mi sono innamorato di te

Ovunque io vada, non so dove sono

[Break]

Sto stressando, sto stressando

Sto stressando, sto stressando

Sto stressando, sto stressando

Sto stressando, sto stressando

Sto stressando, sto stressando

Sto stressando, sto stressando

Sto stressando, sto stressando

Mi sto stressando

[Strofa 2]

Come posso fidarmi della verità?

Uh, quando non ho niente da vendere

Ho frantumato i miei pensieri per uscire dal guscio

Uh, perché dovrei trattenere la lingua per infilarmi le code?

Ayy, non posso sognare se il mio ego è rotto, nah

Le battute che cercano di trovare la risposta a No (Uh)

Il mio tipo di unità, non puoi comprare questa merda

Hai un cuore ma non batte così

Ho avuto una scintilla, poi la mia mente è andata in viaggio

Crea l’onda in modo che l’atmosfera si mescoli

[Break]

(Sono un pazzo Pac-Man) Suu

(Vivendo in un mondo livellato)

[Strofa 3]

Yo, sono stato in cima alla cima

Sono caduto dal soffitto prima che fallissi

Perché dovevo crescere, Bruce Lee, reale con il bagliore

Uh, ha camminato sul bordo, cazzo cercando di sognare nel letto

‘Prima che muoia con queste medicine, i negri vanno a morire per i federali

‘Prima lo faccio in prigione, probabilmente devo metterne uno in testa

Fanculo il giudice e il pubblico ministero per avermi impiccato morto

Più trenta e ancora in movimento, sono più vicino a vivere, giusto?

Più vicino a vivere, giusto?

Tutti i traumi del passato non mi hanno mai insegnato a temere le altezze

Normale volare adesso, non può essere bloccato nelle luci rosse

Prendi il volo, la vita sta fiorendo per il Cavaliere Nero

Mantieni un pezzo, non buddista, hai tutto il cofano rotto

Sono come un paralizzato come l’ho stufato, tu sul culo, bloccato, stupido

Mi stai facendo sembrare cattivo, io scuoto il ritmo, non andrò in crash

Ho dovuto riempire la mia borsa, ho dovuto nascondere la mia scorta

Sai che le luci degli sbirri lampeggiano, ho dovuto cancellare il mio trattino

Rappresento la mia bandiera, ho dato il mio ultimo cofano

Ogni minuto, ho dovuto cambiare la mia immagine

Il cervello non ha limiti, pensi che un mulino significhi vincere

I maiali qui si stanno scuoiando, la tua anima non è autentica

Sei morto e non stai ancora vivendo