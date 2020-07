I Maroon 5 rilanceranno il loro 2020 con un nuovo singolo intitolato “Nobody’s Love” (in uscita il 24 luglio).

La canzone è il secondo singolo estratto dal prossimo e settimo album della band. E’ il seguito del famoso “Memories“, che è diventato un altro grande successo per Adam Levine e band.

In effetti, la canzone nostalgica è diventata la quindicesima hit da top 10 sulla Billboard Hot 100. La loro prima top 10 è stata ottenuta nel 2004 con This Love, ben 16 anni fa.

Sarà interessante vedere la direzione di questa nuova canzone e album. I Maroon 5 sono stati talvolta criticati per la loro scelta di diventare più commerciali, il che è vero in parte. Tuttavia, è anche per via di questo adattamento alle nuove tendenze musicali che la band è riuscita a conquistare le vette delle classifiche musicali e restare sul vertice del mondo. Memories ci dice che la band comunque ha strizzato l’occhio al passato, quindi chissà, magari Nobody’s Love piacerà ancora di più ai fan della band. Leggi l’annuncio qui sotto: