Nicki Minaj annuncia di essere incinta attraverso alcuni scatti fotografici.

Nicki Minaj è incinta e la notizia arriva proprio dalla diretta interessata con una serie di foto postate sul suo profilo Instagram che vanta quasi 120 milioni di followers. La rapper non è famosa per fare le cose in piccolo e il servizio fotografico realizzato per l’occasione ne è l’ennesima prova.

Fotografata da David LaChapelle, Nicki appare con una parrucca bionda, dei tacchi piuttosto eccentrici e un bikini disegnato ad hoc da Lacey Dalimonte. I dettagli che lo caratterizzano si ricollegano tutti al tema maternità, compresi ciucci e biberon. Ma il vero protagonista degli scatti è il pancione che mostra con fierezza. Infine, l’ultima immagine la ritrae nei panni della “Vergine Maria”.

Nicki Minaj ritratta come la Vergine Maria

“Amore. Matrimonio. Un bimbo. Sono sopraffatta dall’emozione e dalla gratitudine”

Ha scritto la rapper, che ha poi ringraziato immensamente le persone per i loro auguri. Il marito, nonché futuro padre, è Kenneth Perry, suo compagno da un paio d’anni. I due, apparentemente amici d’nfanzia, si sono riavvicinati dopo il fallimento delle precedenti relazioni. Nonostante i suoi problemi con la legge, la coppia sembra più unita che mai.

Si tratta della prima gravidanza per Nicki che aveva lasciato che si diffondessero alcune voci senza mai confermare o meno la loro veridicità. Fino a oggi. Infondo una notizia del genere merita un annuncio adeguato e da lei non potevamo che aspettarci niente di meno. La rapper americana appare elettrizzata all’idea di diventare per la prima volta genitore e noi non possiamo che farle le nostre più sincere congratulazioni!