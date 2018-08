Il trailer di “Outlaw King” è uscito da poche ore e promette davvero bene. Chris Pine sarà il grande protagonista di un film storico ambientato in Scozia negli anni a cavallo tra il 1200 e il 1300 (nello stesso periodo storico del film Braveheart).

Il film è scritto e diretto dal regista David Mackenzie, che dopo il successo di “Hell or High Water” cambia totalmente ambientazione e genere per regalarci un film pregno di emozioni forti. “Outlaw King” verrà presentato in anteprima alToronto International Film Festival 2018 il 6 settembre.

La trama di “Outlaw King”

Il film, ambientato in Scozia tra l’anno 1298 e il 1306, parla dell’occupazione da parte di Edoardo I d’Inghilterra. La brutalità e le barbarie del re inglese, spingono il ribelle scozzese Robert the Bruce a scendere in campo per guidare una grande rivolta. Si darà così il via alle guerre d’indipendenza scozzesi.

Il periodo storico e il cuore della storia sono gli stessi del film “Braveheart” di Mel Gibson. Gli stessi personaggi storici, William Wallace e Roberto I, si conobbero e combatterono per la loro patria e per questo furono nominati come i Guardiani di Scozia.

Cast del film e data d’uscita

A parte il già citato e promettente Chris Pine, nel film “Outlaw King” troviamo anche i nomi di Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh e Stephen Dillane nel ruolo di King Edward I.

Il film, dopo la sua presentazione al Toronto Film Festival, è destinato ad approdare direttamente sulle piattaforme Netflix. Sarà quindi disponibile in Italia e negli altri paesi a partire dal 9 novembre 2018.