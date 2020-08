Da oggi sarà disponibile in radio il nuovo singolo di Piero Pelù dal titolo “Pugili Fragili”, estratto dall’ultimo album omonimo uscito il 21 febbraio scorso per l’etichetta Sony Legacy.

“Pugili Fragili” è una ballad che Piero Pelù ha scritto in occasione del matrimonio con Gianna Fratta, sua moglie, direttrice d’orchestra, ed è la storia di chiunque non vuole arrendersi e combattere sul “ring” della vita, per poter poi confrontarsi e sostenersi a vicenda davanti alle difficoltà, e gioire insieme delle vittorie ottenute.

Oltre al brano sarà disponibile anche il video ufficiale con la regia di Mauro Russo e dello stesso Piero Pelù, che si è ispirato alla sceneggiatura di due capolavori del cinema contemporaneo: “Million Dollar Baby” e “Veloce come il vento”.



Il video è stato girato a Lecce nella palestra di Fabio Siciliani, pluricampione mondiale di Muai Thai, e racconta la storia di un preparatore, interpretato dallo stesso Piero Pelù, e di una giovane lottatrice di Muai Thai (la pluricampionessa Nif Brascia) in difficoltà dopo una sconfitta in gara. Il suo allenatore però non demorde, e cerca di stimolare in tutti i modi l’atleta per poter ripartire e conquistare la vittoria nel migliore dei modi.

L’album “Pugili Fragili” è il sesto da solista dell’ex Litfiba, e racchiude una serie di brani inediti e di cover interpretati e scritti in collaborazione con alcuni artisti rinomati della scena musicale nazionale. Il disco vanta anche la speciale collaborazione di personaggi pubblici di livello internazionale come l’attivista Greta Thunberg. “Pugili Fragili” contiene, tra gli altri, il brano “Gigante”, quinto classificato al 70° Festival di Sanremo 2020.

Tracklist di “Pugili Fragili”:

“Picnic all’inferno” (particolare duetto con Greta Thunberg)

“Gigante”

“Ferro caldo”

“Pugili fragili”

“Luna nuda” (scritto insieme a Francesco Sarcina)

“Cuore matto”

“Nata libera”

“Fossi foco” (scritto e cantato insieme ad Andrea Appino degli Zen Circus)

“Stereo santo”

“Canicola”

Testo di “Pugili Fragili”

(Strofa 1)

Avanti dai proviamo a studiare i nostri passi

Insieme noi possiamo smontare tutti quanti

Ma tu lo sai che siamo i migliori saltafossi

E a noi chi c’ammazza.

Ricomponiamo i giorni assenti

E ritroviamoci sorprendenti.

(Ritornello)

Siamo strani vincenti

Cicatrici che disegnano la vita

Con le unghie e coi denti

Riconoscersi pugili fragili

Pugili fragili fuori dagli angoli.

(Strofa 2)

Tu già lo sai che siamo gli uragani e le tempeste

Pericoli e terremoti, i re delle incertezze

Ma tu lo sai che siamo in un rito di passaggio

E a noi chi c’ammazza

Ricomponiamo tutti i frammenti

E mescoliamo gli elementi.

(Ritornello)

Siamo strani vincenti

Cicatrici che disegnano la vita

Con le unghie e coi denti

Riconoscersi pugili fragili

Pugili fragili fuori dagli angoli

Pugili fragili fuori dagli angoli.

Pugili

Pugili fragili fuori dagli angoli

Pugili

Pugili fragili fuori dagli angoli.