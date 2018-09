I Black Eyed Peas tornano oggi in rotazione radiofonica con il brano Big Love, primo assaggio del nuovo album Masters of th Sun, in arrivo il prossimo 12 ottobre.

Big Love non lascia spazio ad interpretazioni, e come dimostra alla perfezione il video, è un brano politicamente schierato che si colloca dalla parte della mobilitazione generale per la riforma delle leggi, attuate dal presidente Donald Trump, sul possesso di armi e l’immigrazione.

Il video di Big Love è particolarmente forte

Senza mezze misure, i Black Eyed Peas hanno deciso di mostrare, nel video ufficiale di Big Love, le conseguenze delle leggi per il possesso di armi e contro l’immigrazione mostrandoci inizialmente una sparatoria folle in una scuola (non sono pochi gli episodi di questo tipo negli Stati Uniti d’America) e poi le sofferenze e le tribolazioni degli immigrati che fuggono dalla miseria alla ricerca di un futuro migliore.

In entrambi i casi i grandi protagonisti del video sono giovani e giovanissimi, adolescenti armati e bambini separati dai propri genitori sulle linee di confine.

Il messaggio del video viene messo definitivamente in chiaro sul finale, quando una didascalia recita “Portano i bambini lontani dai loro genitori, ma non portano le armi lontane dai bambini“, sottolineando l’assurdo di leggi di questo tipo.

I Black Eyed Peas si schierano politicamente e concretamente

Lo schierarsi politicamente, per i Black Eyed Peas non resta però soltanto metaforico, ma arriva a compiersi concretamente. Alla pubblicazione del singolo infatti seguirà una campagna pro-voto e ad una call-to-action.

Il ricavato dalla vendita del singolo Big Love sarà devoluto a March for Our Lives, il movimento studentesco contro le morti avvenute a causa di sparatorie di massa, e alla fondazioneFamilies Belong Together che si schiera contro l’attuale legge sull’immigrazione che impone la separazione dei minori dai propri genitori.

Big Love dei Black Eyed Peas – Testo

Tell me why the playing with the fire and the carousel?

Kids on the progressing, trippin’ on the medicine

Calling like I see ya wit’ some drugs up American

Everybody’s following, ain’t nobody leading

People lovin’ guns, more than cases and season

And they say the reason is to protect their freedom

But we don’t believe ‘em

‘Cause all that we are

All that we’re made of

Is big, big love

Big, big love

And all that we have, all that we’re made of

Is big, big love

Big, big love

That’s all that we are

That’s all that we are

That’s all that we are

Is big, big love

Is big, big love

When I was a young boy

Used to hear the people say

Power to the people but we them people nowadays

Never giving up, now we got our hands up

We can’t beat, cause their hearts tame picking up

All we need is just us, hate got ya guessing

War is the end so what, really, what’s the question

Everybody stressin’

Fear got ‘em flexin’

Phones got their phone down

Now will lose connection

Please stand by, it takes you and I to keep the whole alive

We’re living in a time where you’re fighting to survive

And all we need is love

All that we are

All that we’re made of

Is big, big love

Big, big love

All that we have, all that we’re made of

Is big, big love

Big, big love

That’s all that we are

That’s all that we are

That’s all that we are

Is big, big love

Is big, big love

Life is a blessing, knowledge is a weapon

You should choose love instead of being reckless

Candle in the darkness, hope chains the heartless

Here’s love to guide you, happy every regardless

Situation global, willock in a robo?

Swimming up the river, so I can deliever

Message shoot masses , no matter what status

Nothing’s never over, we believe in second chances

Many people dying, government’s are lying

Sound for a right, and please no more violence

Call with the kindness, together we’re united

When we are one

Nothing can divide us

All that we are

All that we’re made of

Is big, big love

Big, big love

All that we have, all that we’re made of

Is big, big love

Big, big love

All that we are

All that we’re made of

Is big, big love

Big, big love

All that we have, all that we’re made of

Is big, big love

Big, big love

That’s all that we are

That’s all that we are

That’s all that we are

Is big, big love

Is big, big love

Traduzione

Un giorno nella vita di un ragazzo in America

tutti sono dei critici, guardando critici e personaggi

tutti ti stanno guardando, le persone devono fissarti

Tutti sono avidi, non c’è nessuno che voglia condividere con te

I nostri leader sono imbarazzanti, penso che abbiano bisogno di essere genitori

Dimmi perché il gioco con il fuoco e la giostra?

Ragazzi sul progresso, che si sballano sulla medicina

Chiamando come se ti vedessi con qualche droga, Americano

Tutti seguono, nessuno è in testa

Le persone amano le pistole, più dei casi e della stagione

E dicono che la ragione è di proteggere la loro libertà

Ma noi non gli crediamo

Perchè tutto ciò che siamo

tutto quello che ci rende chi siamo

è un grande, grande amore

grande, grande amore

e tutto quel che abbiamo, tutto quello che ci rende chi siamo

è un grande, grande amore

grande, grande amore

è tutto ciò che siamo

è tutto ciò che siamo

è tutto ciò che siamo

è un grande, grande amore

è un grande, grande amore

Quando ero un ragazzino

Ero solito ascoltare la gente dire

‘Potere alle persone’, ma siamo noi quelle persone al giorno d’oggi

Non ci arrendiamo mai, ora abbiamo alzato le mani

Non possiamo battere, perché i loro cuori si calmano raccogliendo

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono solo noi, l’odio ti ha insinuato il dubbio

La guerra è la fine quindi cosa, in realtà, qual è la domanda

Tutti sono stressati

La paura li ha fatti flettere

I telefoni hanno abbassato il telefono

Ora perderà la connessione

Per favore, aspetta, tu e io per mantenere vivo il tutto

Viviamo in un momento in cui combatti per sopravvivere

E tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l’amore

Tutto quel che siamo

tutto quello che ci rende chi siamo

è un grande, grande amore

grande, grande amore

tutto quel che abbiamo, tutto quello che ci rende chi siamo

è un grande, grande amore

grande, grande amore

è tutto ciò che siamo

è tutto ciò che siamo

è tutto ciò che siamo

è un grande, grande amore

è un grande, grande amore

La vita è una benedizione, la conoscenza è un’arma

Dovresti scegliere l’amore invece di essere spericolato

Candela nell’oscurità, la speranza incatena chi è senza cuore

Ecco l’amore per guidarti, felice a prescindere

Situazione globale, salda in un robo?

Nuotando sul fiume, così posso ?

Messaggio sparato alle masse, non importa quale stato

Niente è mai finito, crediamo in seconde possibilità

Molta gente muore, il governo sta mentendo

Suona come un diritto, e per favore niente più violenza

Chiama con la gentilezza, insieme siamo uniti

Quando siamo una cosa sola

Niente può dividerci

Tutto quel che siamo

tutto quello che ci rende chi siamo

è un grande, grande amore

grande, grande amore

tutto quel che abbiamo, tutto quello che ci rende chi siamo

è un grande, grande amore

grande, grande amore

Tutto quel che siamo

tutto quello che ci rende chi siamo

è un grande, grande amore

grande, grande amore

tutto quel che abbiamo, tutto quello che ci rende chi siamo

è un grande, grande amore

grande, grande amore

è tutto ciò che siamo

è tutto ciò che siamo

è tutto ciò che siamo

è un grande, grande amore

è un grande, grande amore