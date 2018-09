Da oggi in rotazione radiofonica Breathin di Ariana Grande, ultimo singolo estratto dall’album Sweetner uscito lo scorso mese di agosto.

Breathin ha debuttato al #2 della Global Chart di Spotify dove conta 85 milioni di strem a testimonianza del grande successo di una delle pop star più amate del momento.

Sweetner è il quarto disco in studio per la giovane cantante 24enne, e arriva dopo il precedente Dangerous Woman, pubblicato due anni fa.

Secondo quanto raccontato dalla stessa cantante, il titolo dell’album si riferisce alla dolcezza di alcune persone che nella vita riescono a dare molto e a tirare fuori sentimenti positivi ed edificanti. Breathin si pone sulla stessa linea, regalandoci un testo semplice ma profondamente liberatorio.

La voce di Ariana Grande, come sempre, è meravigliosa, e incanta sin dalle prime parole. Un successo più che meritato, e un futuro radioso per l’artista che ha dovuto superare a poco a poco il dolore conseguente al terribile attentato terroristico avvenuto a Manchester lo scorso anno, durante un suo concerto.

Ariana… è tempo di ricominciare a respirare, anche se continui a togliere il fiato ai tuoi fan con la tua incantevole voce.

Breathin di Ariana Grande – Testo

Tonight is your special night

Do something magical

Some days, things just take way too much of my energy

I look up and the whole room’s spinning

You take my cares away

I can so over-complicate, people tell me to medicate

Feel my blood runnin’, swear the sky’s fallin’

How do I know if this shit’s fabricated?

Time goes by and I can’t control my mind

Don’t know what else to try, but you tell me every time

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’

I know I gotta keep, keep on breathin’

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’

I know I gotta keep, keep on breathin’

Sometimes it’s hard to find, find my way up into the clouds

Tune it out, they can be so loud

You remind me of a time when things weren’t so complicated

All I need is to see your face

Feel my blood runnin’, swear the sky’s fallin’

How do I know if this shit’s fabricated?

Time goes by and I can’t control my mind

Don’t know what else to try, but you tell me every time

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’

I know I gotta keep, I keep on breathin’

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’

I know I gotta keep, I keep on breathin’, mmm, yeah

My, my air

My, my air

My, my air, my air

My, my air

My, my air

My, my air, yeah

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’

I know I gotta keep, I keep on breathin’

Just keep breathin’ and breathin’ and breathin’ and breathin’

I know I gotta keep, I keep on breathin’, mmm, yeah

Feel my blood runnin’, swear the sky’s fallin’

I keep on breathin’

Time goes by and I can’t control my mind

I keep on breathin’, mmm, yeah

Traduzione

Stanotte è la tua notte speciale

Fai qualcosa di magico

Alcuni giorni, le cose prendono troppa energia

Alzo gli occhi e l’intera stanza gira

Mi togli le mie preoccupazioni

Posso complicarmi troppo, le persone mi dicono di trattare questa cosa

Sento il ​​mio sangue che scorre, giuro che il cielo sta cadendo

Come faccio a sapere se questa roba è stata fabbricata?

Il tempo passa e non riesco a controllare la mia mente

Non so cos’altro da provare, ma me lo dici ogni volta

Continua a respirare, a respirare, a respirare e a respirare

So che devo continuare, continua a respirare

Continua a respirare, a respirare, a respirare e a respirare

So che devo continuare, continua a respirare

A volte è difficile da trovare, trovare la mia strada tra le nuvole

Sintonizzali, possono essere così rumorosi

Mi ricordi un tempo in cui le cose non erano così complicate

Tutto ciò di cui ho bisogno è vedere la tua faccia

Sento il ​​mio sangue che scorre, giuro che il cielo sta cadendo

Come faccio a sapere se questa roba è stata fabbricata?

Il tempo passa e non riesco a controllare la mia mente

Non so cos’altro da provare, ma me lo dici ogni volta

Continua a respirare, a respirare, a respirare e a respirare

So che devo continuare, continua a respirare

Continua a respirare, a respirare, a respirare e a respirare

So che devo continuare, continua a respirare

La mia, la mia aria

La mia, la mia aria

La mia, la mia aria, la mia aria

La mia, la mia aria

La mia, la mia aria

La mia, la mia aria, si

Continua a respirare, a respirare, a respirare e a respirare

So che devo continuare, continua a respirare

Continua a respirare, a respirare, a respirare e a respirare

So che devo continuare, continua a respirare

Sento il ​​mio sangue che scorre, giuro che il cielo sta precipitando

Come faccio a sapere se questa roba è stata fabbricata?

Il tempo passa e non riesco a controllare la mia mente

Non so cos’altro da provare, ma me lo dici ogni volta