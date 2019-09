Le avventure della principessa Aurora non sono finite, a Ottobre uscirà nelle sale cinematografiche il secondo capitolo di Maleficent che vedrà nuovamente protagoniste Elle Fanning nei panni della giovane e Angelina Jolie nel panni della strega Malefica.

Se nei mesi scorsi il pubblico ha avuto modo di vedere in anteprima alcune immagini tratte dal film grazie al rilascio dei primi trailer ufficiali, è giunto anche il momento di avere un assaggio della colonna sonora.

Si intitola “You Can’t Stop The Girl” il primo brano tratto da essa, ed è stato scritto e rilasciato dalla cantante Bebe Rexha.

“Spero che questa canzone dia un po’ di coraggio a tutte le ragazze che ne potrebbero aver bisogno”.

Così ha voluto annunciare l’uscita del brano.

“Loro stanno provando a sotterrare gli angeli

Stanno provando a toglierli le ali

Così non possono volare

Ma oh, lei è così coraggiosa

Proprio come un tornado”

Un messaggio di forza indirizzato a chi si ritrova ad affrontare degli ostacoli posti sul proprio percorso e cerca di non farsi abbattere da quest’ultimi.

“Stanno provando a impedirci di parlare

Stanno provando a prendere decisioni per noi

Quindi noi urliamo forte, forte, forte”

Bebe ha voluto condividere una curiosità sul suo profilo Twitter, rivelando cosa -o meglio chi- le ha dato la giusta ispirazione per la scrittura del testo.

“Ho scritto “You Can’t Stop The Girl” grazie a Serena Williams (tennista). Una sera ero in studio e ho sentito di come si fosse presentata alla partita con un tutù a seguito delle polemiche sulla sua tuta intera. Mi ha ispirata”.

Il rilascio della canzone avviene quasi un mese dopo la pubblicazione di “Not 20 Anymore”, realizzata in occasione del 30esimo compleanno della cantante che ha voluto mettere in risalto la sua posizione nella polemica sollevata nei confronti delle artiste che a 30 anni dovrebbero comportarsi e mostrarsi solo in una certa maniera secondo alcuni uomini del settore.

“You Can’t Stop The Girl” è solo il primo brano che andrà a costituire la colonna sonora di Maleficent 2, per scoprire quali saranno gli altri artisti coinvolti dovremo aspettare solo poche settimane.

Fateci sapere cosa ne pensate del brano!

Testo di You Can’t Stop The Girl

[Verse 1]

Oh, they’re tryna shoot down angels

They’re tryna pull their wings off

So they can’t fly

And, oh, but she’s so brave, though

Just like a tornado

She’s taking us by storm

[Chorus]

You can’t stop the girl from going

You can’t stop the world from knowing

The truth will set you free, oh

You can’t stop the girl from going

You can’t stop the world from knowing

The truth will set you free, oh

[Post-Chorus]

You can’t stop the girl

[Verse 2]

They’re tryna take our voices

They’re tryna make our choices

So we scream loud, loud, loud

And, oh, I know you feel the lightnin’

And it’s so excitin’

So, here we come

[Chorus]

You can’t stop the girl from going

You can’t stop the world from knowing

The truth will set you free, oh

You can’t stop the girl from going

You can’t stop the world from knowing

The truth will set you free, oh



[Post-Chorus]

You can’t stop the girl

You can’t stop the girl

You can’t stop the girl

No, you can’t stop the girl



[Outro]

Oh, I know you feel the lightnin’

And it’s so excitin’

So, here we come

That’s good enough for right now

Traduzione del testo di You Can’t Stop The Girl

[Verso 1]

Oh, loro stanno provando a sotterrare gli angeli

Stanno provando a toglierli le ali

Così non possono volare

E, oh, ma lei è così coraggiosa comunque

Proprio come un tornado

Ci sta travolgendo con una tempesta

[Ritornello]

Non potete fermare la ragazza dall’andare avanti

Non potete fermare il mondo dal sapere

La verità ti renderà libera, oh

Non potete fermare la ragazza dall’andare avanti

Non potete fermare il mondo dal sapere

La verità ti renderà libera, oh

[Post-Chorus]

Non potete fermare la ragazza

[Verso 2]

Stanno provando a impedirci di parlare

Stanno provando a prendere decisioni per noi

Quindi noi urliamo forte, forte, forte

E, oh, so che senti che si sta illuminando

Ed è così eccitante

Quindi, eccoci

[Ritornello]

Non potete fermare la ragazza dall’andare avanti

Non potete fermare il mondo dal sapere

La verità ti renderà libera, oh

Non potete fermare la ragazza dall’andare avanti

Non potete fermare il mondo dal sapere

La verità ti renderà libera, oh

[Post-Ritornello]

Non potete fermare la ragazza

Non potete fermare la ragazza

Non potete fermare la ragazza

No, non potete fermare la ragazza

[Outro]

Oh, so che senti che si sta illuminando

Ed è così eccitante

Quindi, eccoci

Questo è abbastanza per ora