Annalisa pubblica un nuovo brano dal titolo “Principessa”. La canzone è stata scritta in collaborazione con la rapper Chadia Rodriguez e fa parte di “Nuda”, il nuovo album di Annalisa, composto da 13 tracce divise in un lato A e un lato B che caratterizzano due stili e due mondi della cantautrice.

Alla realizzazione del’album hanno partecipato alcuni artisti come Rkomi, J-Ax, Achille Lauro e appunto Chadia Rodriguez. Tutte le canzoni sono state scritte da Annalisa con la collaborazione di alcuni tra gli autori più importanti in questo momento con la produzione di tra Michele Canova, Dardust e Davide Simonetta in arte D.Whale.

Ecco le parole di Annalisa sulla scelta tematica del suo disco:

“Penso che sia molto più difficile spogliarsi dei filtri, delle costruzioni, delle pose, piuttosto che dei vestiti. – racconta Annalisa – penso che sia importante osservarsi, farsi domande. Penso che mi piace la verità nelle canzoni, nelle storie e anche sui social, soprattutto quando mette in luce i difetti. Non ho risparmiato nulla. Dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza, all’assoluta fragilità. E la fragilità è molto più interessante. Con questo album ho deciso di mostrare la mia”.

“Principessa” racconta la vita di una donna protagonista della sua quotidianità, sempre pronta a difendersi dagli attacchi di una relazione pericolosa e a preservare la sua autonomia. Una vera “femmina alpha” come sottolinea Chadia Rodriguez nella seconda strofa del brano.



Testo di “Principessa”

(Strofa 1)

Scusa se non te l’ho detto che c’ho ripensato stamattina presto

Ti avrei lasciato un biglietto però l’ho buttato

Non aveva senso

Tu che mi hai guardato dritto ma non hai capito cosa avevo dentro

Metterò due dita in gola per buttarti fuori e ricominciare ancora, ancora

(Pre-Ritornello)

E ogni tanto fa male ma non mi interessa

Sono fuori di testa, sono fuori di

Non mi devi salvare, ma quale principessa

Sono fuori di testa, sono fuori

(Ritornello)

E ti immagini una vita normale? Ma come? Ma come?

E non vedi che ti cambio il finale? Ma dove? Ma dove?

Ho portato i miei sbagli come le collane, ora mi vedi brillare

Principessa contenta in un monolocale, su una scala reale

(Eh, eh, eh)

Principessa contenta in un monolocale, su una scala reale

(Strofa 2)

Femmina Alpha

Total Look, Giuliano Calza

Super bitch, femmina di amstaff

Senza filtro tra la mente e il corpo

Sono venuta qui a fare il lavoro sporco

E baby non mi puoi comprare come un Cartier

So com’è la vita, vengo dalla calle

Brucio queste notti come carta delle paglie

Metto occhiali neri per nascondere le occhiaie

(Pre-Ritornello)

E ogni tanto fa male ma non mi interessa

Sono fuori di testa, sono fuori di

Non mi devi salvare, ma quale principessa

Sono fuori di testa, sono fuori

(Ritornello)

E ti immagini una vita normale? Ma come? Ma come?

E non vedi che ti cambio il finale? Ma dove? Ma dove?

Ho portato i miei sbagli come le collane, ora mi vedi brillare

Principessa contenta in un monolocale, su una scala reale

(Eh, eh, eh)

Principessa contenta in un monolocale, su una scala reale

(Forse adesso lo sei)

Sono fuori di testa, sono fuori di testa, sono fuori di

E ti immagini una vita normale? Ma come? Ma come?

E non vedi che ti cambio il finale? Ma dove? Ma dove?

Ho portato i miei sbagli come le collane, ora mi vedi brillare

Principessa contenta in un monolocale, su una scala reale

(Eh, eh, eh)

Principessa contenta in un monolocale, su una scala reale