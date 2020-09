Tra rose e fior…non sempre però va così però, vero? Anche le coppie famose che con il tempo impariamo ad amare non sono perfette. Ma oggi andremo a vedere quali sono le 10 coppie la cui rottura ha letteralmente spezzato i nostri cuori.

A volte le rotture tra le star fanno più male delle proprie…

Emma Roberts ed Evan Peters

Cominciamo con il botto: Emma Roberts ed Evan Peters si sono conosciuti sul set della serie “American Horror Story” e tra loro è stato un continuo tira e molla dal 2012 al 2019. Ad un certo punto si sono addirittura fidanzati, ma alla fine i due hanno deciso di rimanere solo amici. Tra l’altro, ora Emma Roberts frequenta felicemente Garrett Hedlund e i due stanno aspettando il loro primo figlio. Insomma, sembra che non possa andare meglio di così!

Nel frattempo anche Peters sembra aver voltato pagina: per un periodo è stato insieme alla cantante Halsey, ma anche tra di loro è finita. Sperare in un ritorno di fiamma con la Roberts sembra alquanto impossibile…

Jennifer Aniston e Brad Pitt

I bellissimi Brad Pitt e Jennifer Aniston, sposati dal 2000 al 2005

Impossibile non vederli in questa triste lista: Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati sposati dal 2000 al 2005. Il loro era un amore epico, con un unico piccolo, grande problema: era spiattellato su tutti i giornali, e questo a distanza di tempo è diventato un vero e proprio fardello per i due innamorati.

A distanza di anni i due hanno ricostruito un bel rapporto, così tanto che dopo la rottura dei Brangelina si pensava a un ritorno di fiamma. Sembra non essere così, visto che ora il famigerato attore hollywoodiano si frequenta con la giovanissima modella Nicole Poturalski.

Vanessa Hudgens e Zac Efron

Esiste davvero qualcuno che non ha “shippato” questi due? Naturalmente parliamo delle due giovani star di “High School Musical”, Zac Efron e Vannessa Hudgens, che si sono conosciuti e innamorati sul set della saga musicale Disney. La loro rottura ha spezzato i nostri cuori, anche se sembra che i due siano rimasti in buonissimi rapporti. Questo non fa altro che farci sperare in un ritorno di fiamma…

Jenna Dewan e Channing Tatum

Il duo protagonista del film Step Up, formato da Channing Tatum e Jenna Dewan, ha smesso di ballare insieme spezzando nel frattempo i cuori di tutti noi, dopo 9 anni d’amore e una figlia, Everly. Oggi sono entrambi felici con altri compagni, ma a noi mancheranno come l’aria.

Kourtney Kardashian e Scott Disick

Kourtney Kardashian e Scott Disick sono stati insieme per nove anni e hanno avuto insieme ben tre figli: la loro rottura non può che averci lasciato con un gran vuoto dentro da colmare.

Sam Claflin e Laura Haddock

La loro sembrava una favola, con lui che sembra un bellissimo principe e lei la sua principessa. Sam Claflin e Laura Haddock si sono conosciuti ad un provino e a detta del famoso attore protagonista di “Hunger Games“, tra loro è stato un colpo di fulmine. Il loro matrimonio è finito dopo 6 anni.

Chris Pratt e Anna Farris

Un vero colpo al cuore è stata la rottura tra Chris Pratt e Anna Farris, una delle coppie più affiatate e amate di Hollywood. Lui ora ha sposato la fidanzata Katherine Schwarznegger, e Anna Farriss non avrebbe potuto essere più felice per loro. All’annuncio del matrimonio si è infatti congratulata con entrambi, dimostrando che le frecciatine tra gli ex non sono più tanto di moda.

A noi comunque insieme Laura e Chris piacevano da morire…

Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Una coppia meravigliosa quanto imprevedibile quella formata tra Liam Hemsworth e Miley Cyrus, che si sono innamorati sul set del film “L’ultima canzone”. Il loro è stato un continuo tira e molla per ben dieci anni, fino a che si sono sposati nel dicembre del 2018. Il loro è stato uno dei matrimoni più brevi della storia: è durato appena sei mesi, poi i due hanno preso definitivamente strade separate.

Dopo che per anni e anni si sono lasciati e ripresi si spera sempre possano tornare insieme, anche se ora ci sembrano molto felici separati.

Selena Gomez e Justin Bieber

Qualcuno potrebbe dire che erano piccoli e ingenui…ma erano comunque molto innamorati e bellissimi insieme. Parliamo di Justin Bieber e Selena Gomez, coppia super pop che ha visto alti e bassi per diversi anni. I due si sono messi insieme, si sono lasciati, si sono ripresi e lasciati di nuovo, nel frattempo anche provando a stare con altre persone. Alla fine non ha funzionato. Selena ha ammesso di aver subito violenza psicologica e abusi emotivi mentre stava con Justin, ora sposato con la bella Hailey Baldwin.

Nina Dobrev e Ian Somerhalder

Per ultimi ma non ultimi…una delle coppie che ha fatto parlare più di sè negli ultimi anni, formata da Ian Somerhalder e Nina Dobrev. I due, che si sono conosciuti e innamorati sul set di “The Vampire Diaries“, di cui erano protagonisti, si sono lasciati dopo qualche anno – e mentre stavano ancora girando la serie. La versione ufficiale sembrava essere che i due si fossero lasciati in amicizia, anche se non sempre dalle dichiarazioni delle persone vicine a Nina sembrava essere così. Tra le altre cose, poco dopo la rottura Ian ha annunciato di essere insieme a Nikki Reed, che nel giro di qualche anno è diventata sua moglie e la madre di sua figlia.

Anche voi avete sofferto per queste rotture? Fatemi sapere nei commenti!