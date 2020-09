Eccoci pronti ad un nuovo mese al cinema, il mese di ottobre 2020, che si presenta con diverse proposte interessanti e film da non poter assolutamente perdere. Nonostante la situazione legata alla pandemia di Covid-19, e le conseguenti regole restrittive che coinvolgono le sale cinematografiche, non facciamoci abbattere, e con le dovute cautele si può senz’altro programmare una bella serata al cinema!

Ecco quindi tutti i film più interessanti che troverai al cinema questo mese. Ce n’è per tutti i gusti…

Film al cinema dal 1 ottobre 2020

Sola al mio matrimonio

Un film belga che parla della storia di una donna, Pamela, giovane madre rumena che lascia suo figlio per sposarsi con un uomo conosciuto on-line e raggiungerlo in Belgio. Sola in un paese straniero del quale non conosce nemmeno la lingua, Pamela vive dei momenti molto difficili, mentre la situazione, nella sua casa paterna, peggiora.

Il film, diretto da Marta Bergman, ha nel cast gli attori Alina Serban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel, Marie Denarnaud, Marian Samu.

Paradise Hills

Un film di fantascienza dalle sfumature thriller con protagonista l’attrice Milla Jovovich. La trama parla di un mondo distopico dove la società è divisa in sue parti nette: da un lato i superiori (formati dalle persone più abbienti e istruite) e dall’altro lato tutti gli altri individui chiamati inferiore. Uma, una ragazza che fa part dei superiori, si rifiuta di sposare l’uomo che la sua famiglia le ha scelto, perché innamorata di Markus, un inferiore…

Il film è stato diretto da Alice Waddington. Il cast, accanto alla già citata Milla Jovovich vede la presenza di Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Eiza González.

Greenland

Se hai voglia di un disaster movie con momenti di suspense e alta tensione, eccoti accontentato. Il film Greenland parla di una cometa che minaccia il pianeta terra, e di un uomo che, insieme a sua moglie e a suo figlio, si mettono in viaggio per tentare di salvare la propria famiglia. Il viaggio però non sarà per niente semplice…

Il film è stato diretto dal regista Ric Roman Waugh e vede nel cast i nomi di Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman, Hope Davis, Roger Dale Floyd.

Film al cinema dall’8 ottobre

Creators – The Past

Un film italiano di fantascienza che non ha nulla da invidiare al genere sci-fi internazionale, si tratta di Creators – The Past. La trama racconta di otto divinità che governano l’intero universo, e che si chiamano i Creators. In un’era lontana i Creators hanno forgiato un importante strumento, Lens, in grado di custodire l’intero mistero divino della creazione. Otto Lens per otto divinità, per otto pianeti diversi… cosa accadrà al nostro?

Il film, diretto da Piergiuseppe Zaia, vede tra i suoi interpreti William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne, Eleonora Fani, Jennifer Mischiati.

Lasciami Andare

Stefano Accorsi e Valeria Golino sono i protagonisti di una storia che parla di Marco e Clara, una coppia felice che vede crollare la propria vita quando il loro figlioletto (Leo, 5 anni) muore in casa.

Gli anni passano, e i due si separano e vanno a vivere in altre case, ma quando la loro vecchia casa viene acquistata, uno dei suoi nuovi inquilini inizia a sentire la presenza dello spirito del piccolo Leo…

Il film è diretto da Stefano Mordini. Il cast, oltre i già citati Stefano Accorsi e Valeria Golino, è formato da Serena Rossi e Maya Sansa.

Film al cinema dal 12 ottobre 2020

Il Caso Pantani – L’omicidio di un campione

Un film che parla della morte di Marco Pantani, e del caso che la circonda. La trama si snoda intorno agli ultimi 5 anni della vita di Marco Pantani, e lo fa alla stregua di un thriller d’inchiesta, quale è la vera storia, la storia di un uomo tenace e pieno di vita che si trova immischiato in un gioco al massacro che non gli lascia scampo.

Il film, diretto da Domenico Ciolfi, con la partecipazione nel cast di Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, Libero de Rienzo.

Film in sala a partire dal 15 ottobre

Lockdown all’italiana

Come suggerisce il titolo, il film Lockdown all’italiana si prefiggere di far ridere e divertire su una tematica molto attuale e sul nostro essere italiani, comici e simpatici anche nelle situazioni più drammatiche a livello mondiale. Un film senza grandi pretese; una commedia leggera che parla di due coppie in procinto di lasciarsi che però sono costrette a vivere sotto lo stesso tetto per via della quarantena.

Il film, diretto da Enrico Vanzina, ha tra i suoi interpreti Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli.

Imprevisti Digitali

Un’altra commedia in arrivo al cinema che parla di tre personaggi che, ognuno a suo modo, si trova a che fare con il mondo dei social: Marie, una ragazza impegnata a far sparire dal web un video che la ritrae in atteggiamenti intimi; Bertrand che cerca di difendere sua figlia adolescente da cyber bullismo e Christine, una donna totalmente assorbita dal mondo delle serie tv che arriva a perdere il lavoro. Tutto va a rotoli, fino a quando i tre non si coalizzano…

Il film, diretto da Benoît Delépine e Gustave Kervern ha tra gli attori del cast Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde.

Film al cinema dal 16 ottobre 2020

Trash – La leggenda della piramide magica

Un film d’animazione italiano che parla di rifiuti e riciclo: i protagonisti della storia sono i rifiuti, che ogni giorno cercano di salvarsi dal Risucchiatore, macchina infernale che cerca di portarli via verso un posto senza ritorno. Eppure anche i rifiuti possono avere una seconda possibilità, quella che offre la Piramide Magica, un luogo leggendario dove la spazzatura può diventare qualcos’altro.

Il film è stato diretto da Luca Della Grotta e Francesco Dafano.

Film in sala dal 19 ottobre

Mi chiamo Francesco Totti

Per tutti gli amanti dello sport e del calcio in particolare, ecco il film su uno dei più grandi campioni del calcio italiano, Francesco Totti. Un film che è un racconto intimo e inedito della vita e della carriera dell’ex capitano della Roma. Diretto dal regista Alex Infascelli.

Film al cinema dal 29 ottobre 2020

Corpus Christi

La storia parla di Daniel, un ragazzo colpevole di crimini molto gravi che, per via della sua fedina penale, è costretto a rinunciare al suo sogno di diventare prete. Quando però un giorno si trova in un paese molto lontano e, per una serie di equivoci, viene scambiato per un prete, Daniel non fa niente per smentirlo…

Il film, diretto da Jan Komasa, con Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz Zietek, Barbara Kurzaj.

Come Play – Gioca con me

Per concludere il mese di ottobre al cinema, non poteva mancare un film horror: Come Play – Gioca con me. Il film parla di Oliver, un bambino che vive in un mondo tutto suo e adora gli strumenti elettronici. Un giorno uno strano mostro riesce ad entrare nella vita di Oliver attraverso il suo cellulare, e i genitori dovanno fare di tutto per salvarlo…

Il film, diretto da Jacob Chase, ha nel cast i nomi di Azhy Robertson, Gillian Jacobs, John Gallagher Jr., Winslow Fegley, Jayden Marine.

E tu quali film andrai a vedere al cinema in questo ottobre 2020? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.