4. Monster Trucks

Budget di produzione: $ 125 milioni | Perdita: $ 115 milioni

I bambini sono problematici per l’industria cinematografica. La maggior parte dei movie presenti in questa lista è composta da film per bambini e questa pellicola, basata puramente su un gioco di parole, rientra in questo genere.

Monster Trucks del 2016 dovevalanciare un nuovo franchise della Paramount ma, dopo l’apertura, in cui ha incassato a malapena 10 milioni di dollari, la casa di produzione deve aver cambiato idea sul futuro della saga.