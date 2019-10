Parliamo di anime, ma soprattutto, parliamo di anime che dovreste guardare. “Demon Slayer – Kimetsu no yaiba“, tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge , è andato in onda dal 6 aprile al 28 settembre scorsi. I 26 episodi totali che formano la prima stagione, tutti della durata di venti minuti, sono disponibili sulla piattaforma VVVVID in lingua originale e sottotitolati in italiano.

Una piccola perla che non può e non deve passare inosservata, soprattutto in un momento in cui in molti sono dell’idea che il mondo degli anime giapponesi – e in particolar modo, l’universo degli shonen – sia in netto calo rispetto al passato.

Curato dallo studio di animazione Ufotable, fondato nell’ottobre del 2000 e famoso principalmente per essersi occupato dell’animazione di prodotti come la saghe di “Fate/Stay“, “Fate/Zero” e “God Eater”, “Demon Slayer” ha ricevuto critiche molto positive, ed è a oggi considerato uno dei migliori anime usciti quest’anno.

Trama di “Demon Slayer”

Il trailer ufficiale di “Demon Slayer”

“Tutte le volte in cui la felicità viene di distrutta, nell’aria c’è sempre odore di sangue.”

Il protagonista Tanjiro è il primogenito di una numerosa famiglia che vive in un’isolata casa di montagna tra i boschi. Un giorno, dopo una fitta nevicata, il ragazzo si reca da solo in città per vendere del carbone, perché il percorso innevato è troppo difficile per i suoi fratellini. Non riesce a far ritorno a casa prima dell’imbrunire e un amico di famiglia lo esorta a passare la notte da lui ai piedi della montagna, sconsigliandogli di addentrasi nel bosco di notte, per via di una voce riguardante la presenza di alcuni demoni notturni che infestano la zona.

Quando il mattino dopo Tanjiro torna a casa, scopre che le voci erano vere e si ritrova davanti a una scena straziante: la sua famiglia completamente sterminata e priva di vita. L’unica ad essersi salvata è la sorella minore Nezuko, che però ora è diventata un demone. Tuttavia, dopo un primo tentativo di ferire Tanjiro, Nezuko riesce a controllarsi, di fatto dimostrandosi molto diversa dagli altri demoni senza cuore ed assetati di sangue.

Spinto dall’amore incondizionato nei confronti della sorellina, Tanjiro inizia un avventuroso viaggio alla ricerca di una cura per farla tornare umana. Ma pel farlo, dovrà allenarsi duramente e unirsi alla squadra dei cacciatori di demoni…

I motivi per cui dovreste guardarlo

Se la trama non dovesse bastare a convincervi a dare a questo anime una possibilità, qui abbiamo riassunto i dieci motivi per cui dovreste cominciare “Demon Slayer” a qualsiasi costo. Siete pronti? Cominciamo!