La star di Animali Fantastici Dan Fogler, ha dato ai fan un aggiornamento su quando il prossimo film in franchising inizierà le riprese, e pare proprio che tutto avverrà l’anno prossimo.

La nuova uscita è infatti destinata a invertire la tendenza dei film di Animali Fantastici rilasciati a due anni di distanza, con un sequel che arriva sugli schermi nel novembre 2021 dopo l’uscita di The Crimes of Grindelwald avvenuta nel 2018.

“Riteniamo tutti che questa data di uscita darà ai registi il ​​tempo e lo spazio per consentire al loro talento artistico di prosperare davvero e consegnare il miglior film possibile ai nostri fan”, ha dichiarato Warner Bros all’inizio di quest’anno.

Inizio delle riprese di Animali Fantastici

I lavori prenderanno il via nei prossimi mesi, in particolare dal mese di febbraio 2020, quando avranno inizio le riprese del film. A rivelarci queste tempistiche così precise, è stato lo stesso Dan Folger, star del film, che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Non abbiamo ancora iniziato le riprese. Cominciamo a febbraio. L’ultima volta che abbiamo sentito, JK [Rowling] ha scritto furiosamente. Tutti erano davvero contenti di ciò che ha presentato, e stiamo tutti aspettando la nuova sceneggiatura!

Fogler ha anche rivelato le sue speranze per il personaggio di No-Mag nel terzo film, soprattutto dopo le ultime cose viste nel capitolo The Crimes of Grindelwald.

“Spero che torni Queenie- ha rivelato -Non ho ancora visto la sceneggiatura e ho perso una notevole quantità di peso. Sarebbe divertente pensare che Queenie abbia fatto un incantesimo non solo affinché Jacob lo segua come un cucciolo, ma anche per metterlo in forma! Ma anche a livello filosofico questo film sarà interessante. Siamo nel mezzo della depressione, è solo in una fase di perdita. L’ha persa. Penso che la cosa gli abbia fatto perdere l’appetito…”

Ecco quindi spiegati i motivi di questa lunga attesa: pare infatti che il terzo capitolo di Animali Fantastici sarà il più lungo e complesso, e che quindi c’è bisogno di più tempo per metterlo in piedi. Speriamo che l’attesa verrà ricompensata!

E tu cosa ne pensi? Sei impaziente di scoprire nuovi dettagli sul terzo capitolo di Animali Fantastici?