In attesa del suo settimo album, Missy Elliott ci regala atmosfere futuristiche e sensuali con l’ultimo video musicale di DripDemeanor, in collaborazione con Sum1. I fan che seguono la rapper, produttrice e attrice quarantottenne si sono accaparrati l’ultimo album registrato in studio nel 2005, The Cookbook, e poi si sono dovuti accontentare di una raccolta di greatest hits l’anno successivo (Respect M.E.) e di un EP dal titolo Iconology, uscito quest’anno ad agosto.

L’esplicito e senza peli sulla lingua DripDemeanor, contenuto in Iconology, ha un ritmo coinvolgente ed è in pieno “stile Missy Elliott”, che nonostante gli anni resta una delle rapper più amate. Una piccola curiosità sul video musicale di cui parleremo: in alcune scene è mostrata la cantante che regge sulla testa un condominio fatto di treccine. Non è stato photoshoppato, ma è stato creato davvero! Sulla sua pagina Instagram, Missy spiega la cosa ai fan:

“Molte persone mi chiedono se gli appartamenti sulla mia testa siano stati photoshoppati. ASSOLUTAMENTE NO! Questi sono la fatica e il sudore con cui giro i miei video musicali.”

Le tracce di Iconology

Throw It Back – 3:13 (Michael Aristotle, William Jared Buggs, Melissa Elliott, Quintin Ernest Talbert) Cool Off – 2:15 (Michael Aristotle, William Jared Buggs, Melissa Elliott, Quintin Ernest Talbert) DripDemeanor – 3:52 (Corte Ellis, Melissa Elliott, Timothy Mosley) Why I Still Love You – 2:49 (Melissa Elliott, Timothy Mosley) Why I Still Love You (Acapella) – 2:40 (Melissa Elliott, Timothy Mosley)

Il video musicale

Nel vide musicale di Dripdemeanor, Missy è attorniata da ballerini sensuali e dalla collega Sum1, con la quale canta il singolo. I colori accesi e al neon attirano lo sguardo, ma non distolgono l’attenzione dal testo piuttosto sessuale della canzone. Missy Elliott si rivolge ad un ragazzo che probabilmente ha incontrato in un locale, si avvicina e comincia a conoscerlo. Capisce subito che lui è interessato al suo corpo, e lei lo tiene sulle spine, ma al tempo spesso è attratta da lui.

Gli racconta cosa farebbe al suo uomo e non ha vergogna di spiegargli tutto nel dettaglio: “I keep rubbin’ ‘til your body start to tweak, ahh. When you push up on it, put that thang on me boy.” Gli dice anche che si concederà a lui solo se si impegnerà con lei, e se le metterà un anello al dito: “Unless you tryna marry me. My ring must be big as a rock.” È un testo che di sicuro non lascia nulla all’immaginazione, ed esprime la sensualità della cantante senza mezzi termini.

https://www.instagram.com/p/B3pukqSAGa4/

Hai ascoltato il singolo? Ti piacciono il suo ritmo e il testo che Missy Elliott e Sum1 hanno cantato?

Testo Dripdemeanor

Hello baby

This is a Missy Elliott exclusive



He just wanna get me hot

He just tryna get my twat

He wanna taste of my goodies

He say it taste like butterscotch

Boy you cannot get me locked

You tryna get me you get blocked

Unless you tryna marry me

My ring must be big as a rock

I open up my candy shop, my panties drop

You see what I got, ya

I got the strawberries and berries, them chocolates nice

All in the box

You better stop, ‘cause I am the cream of the crop

Baby you know what I got

I’m top notch



I keep rubbin’ ‘til your body start to tweak, ahh

When you push up on it, put that thang on me boy

What’s popping, baby? Can you put me to sleep, yeah

Every time you see me, do me dirty, yeah

I’ll be back, I talk that, I want that shit bad

I can’t wait ‘til midnight, baby come see me

I-I-I-I-I-I-I, oh, I-I-I-I-I-I-I



If I am your girl or your chick

Don’t treat me like I’m just a bitch

Boy you don’t try to play stick

‘Cause Missy not chasin’ your ****

Boy you don’t wanna get hit, you’s a trip ‘round your boys

You be flippin’ that script

Tell me why you be frontin’, you know you so pussy-whipped

I am the best that it get, when I kiss on ya lips and I’m throwin’ these ****

All on your face, let you taste on this cake

When I shake it I might let you lick

Licky-lick the kitty-kit, let you hit it real quick

I’m fit like a brick

I’m hot as one can get

This shit is so lit



I keep rubbin’ ‘til your body start to tweak, ahh

When you push up on it, put that thang on me boy

What’s popping, baby? Can you put me to sleep, yeah

Every time you see me, do me dirty, yeah

I’ll be back, I talk that, I want that shit bad

I can’t wait ‘til midnight, baby come see me

I-I-I-I-I-I-I, oh, I-I-I-I-I-I-I



Softly, tell me would you stay baby

You know I give you more than she

I know just where you wanna be, yeah

Hair-do wild, make-up on your favorite pillow, baby

Louder than the TV, knockin’ boots

We rockin’ to grindin’ music playin’

I wish you could see what I see, baby

Comin’ for you boy, don’t you say a thing



Baby, why you so thirst? (Thirst)

Boy you just a big flirt (Flirt)

You know I got a man

Know this p- not yours (Yours)

You just tryna pop the churrs

You get kicked to the curb (Curb)

I know want this big old donk

But you must wife this chick first

I’m lookin’ for a romance (Woo)

We could hold hands (Woo)

Handstand, do a lap dance (Woo)

Yeah I want a black man

To eat it up like Pac-Man

Boy you stop playin’ (Woo, yeah)

Stop playin’

This be the jam

Miss don’t really give a damn

I don’t give a damn, I don’t give a damn

I don’t-I don’t-I don’t give a damn, I don’t give a damn

I don’t give a damn, I don’t give a damn

I don’t-I don’t-I don’t give a damn, I don’t give a damn

Ahh-ahh-ahh, yeah-yeah-yeah-yeah

Oh, with you babe, yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Traduzione del testo Dripdemeanor

Ciao baby

Questa è un Missy Elliott in esclusiva



Lui vuole solo farmi infuocare

Cerca solo di ottenere la mia topa

Vuole assaggiare il mio ben di Dio

Dice che sa di caramello

Ragazzo, non puoi tenermi in gabbia

Cerchi di intrappolarmi, rimani bloccato

A meno che non cerchi di sposarmi

Il mio anello deve essere grande come una roccia

Apro il mio negozio di caramelle, le mie mutandine scivolano

Puoi vedere quello che offro, ya

Ho le fragole e i frutti di bosco, stanno bene col cioccolato

Tutto in scatola

Faresti meglio a fermarti, perché io sono la cosa migliore del raccolto

Baby sai che cosa offro

Io sono il meglio



Continuo a sfregare finché il tuo corpo inizia ad eccitarsi, ahh

Quando lo sollevi, mettilo su di me ragazzo

Cosa sbuca fuori, baby? Mi puoi mettere a letto, sì

Ogni volta che mi vedi, fammi eccitare, sì

Sarò di ritorno, te lo dico, voglio quella m***a di brutto

Io non posso aspettare fino a mezzanotte, baby vienimi a trovare

Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho, oh, io-io-io-io-io-io-io



Se io sono la tua ragazza o il tuo pulcino

Non trattarmi come fossi solo una puttana

Ragazzo non provare a giocare con me

Perché Missy non corre dietro al tuo c**o

Ragazzo tu non vuoi essere colpito, si tratta di un viaggio intorno ai tuoi “ragazzi”

Tu ribalti questo testo

Dimmi perché mi stai di fronte, sai che è così “figa-panna montata”

Io sono la migliore, quando ti bacio sulle labbra e sfodero le mie armi

Su tutto sul tuo viso, facendoci assaggiare questa torta

Quando la scuoto, potrei fartela leccare

Lecca la gattina, fallo molto veloce

Sono in forma come non mai

Sono calda come nessuno può essere

Questa m***a è così interessante

Continuo a sfregare finché il tuo corpo inizia ad eccitarsi, ahh

Quando lo sollevi, mettilo su di me ragazzo

Cosa sbuca fuori, baby? Mi puoi mettere a letto, sì

Ogni volta che mi vedi, fammi eccitare, sì

Sarò di ritorno, te lo dico, voglio quella m***a di brutto

Io non posso aspettare fino a mezzanotte, baby vienimi a trovare

Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho, oh, io-io-io-io-io-io-io



Dimmi piano che rimarrai, baby

Lo sai che ti do più di quello che lei ti da

So esattamente dove vuoi essere, yeah

Capelli spettinati, trucco sul tuo cuscino preferito, baby

Più rumorosi della tv, i tacchi che pestano sul pavimento

Anche noi ci diamo dentro, come musica che suona

Vorrei che tu potessi vedere quello che vedo io, baby

Sto venendo per te, ragazzo, non dire niente



Baby perché hai così sete?

Ragazzo, sei solo un grande flirt

Sai ho un uomo

Sai che questa f**a non è tua

Stai solo cercando di dirmi “grazie, arrivederci”

Sei stato scacciato sul marciapiede

So che vuoi questa mercanzia

Ma devi prima sposare questa ragazza



Sto cercando una storia d’amore

Potremmo tenerci la mano

In verticale, fare una lap dance

Sì voglio un uomo nero

Che me la mangi come Pac-Man

Ragazzo smettila di giocare

Smettila di giocare

Se questo è l’andamento delle cose

A Missy non interessa per niente



Non me ne frega niente, a me non frega niente

Non me ne frega niente, a me non frega niente

Non me ne frega niente, a me non frega niente

Non me ne frega niente, a me non frega niente

Aaah yeah yeah

Con te, baby