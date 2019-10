Uno dei pilastri della serie horror antologica, Sarah Paulson non comparirà nemmeno per un cameo in American Horror Story 1984.

Che l’attrice Sarah Paulson non avrebbe fatto parte del cast di questa nuova stagione di AHS 1984, era notizia nota, ma nonostante ciò, la speranza dei fan era quella di poterla rivedere almeno per un’apparizione nella puntata numero 100 della serie tv, che coincide proprio con la première di 1984. Purtroppo pare che la Paulson non ci sarà affatto.

A dichiarare la certezza della sua assenza, è stata la stessa attrice in una recente intervista rilasciata al New Yorker Festival 2019:

“Ho tanti amici che sono ancora nello show- ha detto la Paulson –Quindi sono aggiornata su come sta andando e su cosa stiano facendo […] Sarà dura, guarderò e tiferò per tutti. Sono molto eccitata per questa nuova stagione. Credo che sia un’idea fantastica per lo show quest’anno”



Così, dopo aver perso, e per un tratto ritrovato, la magnetica Jessica Lange, Ecco che un altro pilastro di American Horror Story, Sarah Paulson lascia il cast, concentrata com’è su nuovi progetti e traguardi lavorativi.

La trama di American Horror Story 1984

Dopo le varie stagioni e svariati temi, di cosa parlerà quest’ultima stagione di American Horror Sotry dal titolo 1984?

Come al solito non si conosce molto della trama, ma a grandi linee sappiamo che la storia si concentrerà su un gruppo di ragazzi che passano le loro vacanze in un campo estivo. Qui, i giovani protagonisti, si troveranno a combattere contro uno spietato killer misterioso, che tenterà di ucciderli uno ad uno.

Tra gli attori che rivedremo nel cast di AHS 1984 ricordiamo i nomi di Emma Roberts, Gus Kenworthy, Cody Fern, Billie Lourd, Matthew Morrison, DeRon Horton, Angelica Ross, John Caroll Lynch e Zach Villa, tutti presenti nelle diverse stagioni precedenti della serie tv.

Qual è la tua stagione preferita di American Horror Story, e quale dei suoi protagonisti? Raccontacelo nei commenti!