Selena Gomez ha voluto sorprendere il pubblico annunciando l’uscita di un nuovo singolo intitolato “Lose You To Love Me” che potremo ascoltare questo mercoledì.

Il suo ultimo album “Revival” risale al 2016, da allora la cantante e attrice ha rilasciato sporadicamente alcuni brani -per lo più collaborazioni- ma i suoi problemi di salute l’hanno costretta a fermarsi per un lungo periodo.

Ora sembra essere pronta a tornare sulla scena musicale. Con una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram –che vanta quasi 160 milioni di followers– accompagnati da alcune frasi criptiche ha voluto annunciare il rilascio di “Lose You To Love Me”.

Alcuni di questi post consistono in foto di Selena da piccola e i fan ora ipotizzano che le frasi utilizzate possano essere parte del testo della canzone.

“Ci immergiamo sempre ciecamente. Ho dato il mio tutto e tutti loro lo sapevano. Mi hai promesso il mondo.”

Per poi pubblicare la copertina del singolo con un suo primo piano in bianco e nero e le parole “Avevo bisogno di perderti per amarmi”.

La canzone è stata scritta dalla cantante insieme all’amica e collega Julia Michaels. Le due hanno già collaborato in precedenza rilasciando un featuring contenuto nell’EP di quest’ultima.

La notizia del suo ritorno è stata accolta con grande entusiasmo dai suoi fan e non solo, tanto che la cantante ha ottenuto il record per il maggior numero di “pre-save” della canzone.

Durante i mesi di paura dalla musica Selena ha preso parte a diversi progetti cinematografici, dal doppiaggio di Hotel Transylvania 3, all’ultimo film di Jim Jarmusch “The Dead Don’t Lie” presentato per la prima volta al festival di Cannes lo scorso Maggio.

Inoltre è attualmente disponibile su Netflix la docu-serie “Vite Clandestine”, prodotta dalla giovane, che vuole porre luce sul tema dell’immagrazione e sul suo sistema negli Stati Uniti.

Per ascoltare il nuovo singolo “Lose You To Love Me” l’appuntamento è per questo mercoledì, mentre alcune indiscrezioni parlerebbero di una sorpresa in arrivo domani.

Staremo a vedere cosa Selena avrà in serbo per tutti noi.