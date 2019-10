Quasi un mese esatto ci separa dal tanto e atteso nuovo album “Accetto Miracoli”, in uscita il 22 Novembre, e tutto sembra essere pronto.

Dopo il rilascio dei primi due singoli “Buona (cattiva) sorte” e “Accetto Miracoli”, brano che dà il nome al disco, Tiziano Ferro ha voluto finalmente rivelare la copertina e la tracklist che comporrà il nuovo progetto.

Ecco qui i titoli dei 12 brani che comporranno “Accetto Miracoli”:

Tiziano ha voluto lasciare sulle spine per alcuni giorni i suoi fan con la traccia numero tre.

Si tratta infatti di una collaborazione con uno degli artisti italiani più amati: il cantante proprio oggi ha ufficializzato che “Balla per me” avrà come “ospite” -così l’ha voluto definire- Jovanotti.

Rilasciata anche la copertina dell’album, un semplice scatto che lo ritrae pensieroso ma con un accenno di sorriso.

Per descrivere il secondo singolo, dal quale prende il titolo l’intero lavoro, aveva usato queste parole:

“La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole – Dio, Universo, potere superiore – poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”

Che il tema centrale sia proprio l’accettazione del proprio destino e delle cose, positive o negative, che accadono nel nostro percorso di vita?

Per scoprirlo dovremo attendere il 22 Novembre.

Nel frattempo continuano a essere aperte le vendite dei biglietti per il tour negli stadi che porterà Tiziano in giro per l’Italia a partire dal prossimo 30 Maggio.

Salirà sul palco degli stadi italiani portando le sue hit del passato e, ovviamente, le nuove tracce che faranno parte del nuovo album.

Noi non vediamo l’ora, e voi?