Tutti noi conosciamo il film Matrix, dove il protagonista Neo, interpretato da Keanu Reeves, scopre che la nostra realtà è una totale finzione e che viviamo in un mondo totalmente digitale. Ebbene, pare che lo studio di alcuni scienziati arrivi in buona parte a confermare tale teoria fantascientifica.

Quindi se alcune cose di questo folle 2020 vi sembrano un po’ eccessive, sappiate che potremmo essere solo parte di una simulazione! D’altronde l’uomo teorizza eventualità del genere dal tempo dei tempi, a partire dal mito della caverna di Platone, forse perché siamo affascinati da una tale eventualità, o forse perché sotto c’è davvero un fondo di verità.

Lo studio che ci paragona a Matrix

Lo studio in questione è basato sulle teorie del 2003 del filosofo Nick Bostrom dal titolo Are We Living in a Computer Simulation? che si basa su tre possibilità. Escludendo le prime due, ne risulterebbe che viviamo in una realtà simulata. Ecco cosa recita l’avvincente teoria di Bostrom:

Io sostengo che almeno una delle seguenti affermazioni sia vera: 1 – è molto probabile che la specie umana si estingua prima di raggiungere lo stadio post umano;

2 – è estremamente improbabile che qualsiasi civiltà post umana esegua un numero significativo di simulazioni della propria storia evolutiva (o delle sue variazioni);

3 – quasi certamente stiamo vivendo nella simulazione di un computer. Ne consegue che la convinzione che ci sia una possibilità significativa che un giorno diventeremo postumani che eseguono simulazioni di antenati è falsa, a meno che non stiamo attualmente vivendo in una simulazione. Nick Bostrom

Se tale teoria fosse vera, bisogna considerare però l’esistenza di un computer così potente da poter elaborare la nostra intera esistenza. Di conseguenza, se davvero fosse tutto vero, non saremo mai in grado di capire e dimostrare tale verità!

In ogni caso, data la precedente teoria, un recente rapporto di Scientific American ci dice che potrebbe essere vero al 50% che viviamo in una realtà simulata.

