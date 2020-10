Vin Diesel sta per lanciare un secondo brano della sua improvvisata carriera di cantante! La pandemia di Covid-19 che da mesi sta immobilizzando il mondo, non ha risparmiato certo le produzioni cinematografiche, che si sono viste bloccare da norme e divieti che rendono estremamente difficile il lavoro sul set.

Per questo motivo, lontano dal suo frenetico lavoro di attore, Vin Diesel ha trovato il modo di esprimere la sua grande creatività e voglia di fare, proponendo al mondo il suo canto.

I progetti musicali di Vin Diesel

Meno di un mese fa, a fine settembre, Vin Diesel ha presentato in anteprima un singolo dal titolo Feel Like I Do nato dalla collaborazione con il dj norvegese Kygo.

Durante la presentazione del pezzo Vin ha spiegato così la sua nuova attività artistica:

Di solito sono impegnato a girare film, ma con il Coronavirus in mezzo ho dovuto trovare un nuovo sfogo creativo, un nuovo modo per mostrare e condividere con voi il mio cuore Vin Diesel

Ecco Feel I Like I Do di Vin Diesel. Devo dire che non è davvero niente male…

Ora, con un nuovo annuncio fatto tramite il suo profilo Instagram ufficiale, Vin Diesel ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, che verrà presentato tra circa una decina di giorni. La notizia è stata commentata con queste parole dall’attore:

Sapete bene quanto io m’immerga a fondo nei film che faccio e, quest’anno purtroppo non ci sono stati film in produzione. E un artista deve avere una qualche valvola di sfogo… Vin Diesel

Devo dire che il primo singolo è davvero molto interessante e orecchiabile, e la voce di Vin, sebbene leggermente modificata dall’elettronica, ha un timbro caldo e profondo che, nel cantato, non è niente male…

